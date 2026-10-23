'தங்க'மகள் துளசிமதிக்கு ரூ. 1.25 கோடி ஊக்கத்தொகை; முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு
'தங்க'மகள் துளசிமதிக்கு ரூ. 1.25 கோடி ஊக்கத்தொகை; முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 10:53 PM
ADDED : அக் 23, 2026 06:08 PM
UPDATED : அக் 23, 2026 10:53 PM ADDED : அக் 23, 2026 06:08 PM
பாரா ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வென்ற துளசிமதி முருகேசனுக்கு ரூ.1.25 கோடி ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிவிப்பு;
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 5வது பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், பேட்மிண்டன் விளையாட்டில், பெண்கள் இரட்டையர் (SL3-SU5) பிரிவில் தங்கப் பதக்கமும், கலப்பு இரட்டையர் (SL3-SU5) பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கமும் வென்ற இந்திய அணிகளுக்கும், அவ்வணிகளில் இடம் பெற்றிருந்த தமிழக வீராங்கனை துளசிமதி முருகேசனுக்கும் மனமார்ந்த பாராட்டுகள் மற்றும் வாழ்த்துகள்.
வீராங்கனை துளசிமதி முருகேசன் சாதனைகளை பாராட்டும் வகையில், தமிழக அரசின் சார்பில் ரூ.1.25 கோடி உயரிய ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் அவர், இதுவரை மூன்று பதக்கங்களை வென்று தமிழகத்திற்கு, இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளார்.
அவரது தொடர் வெற்றி, சாதிக்கத் துடிக்கும் இளம் தலைமுறையினருக்கு புதிய நம்பிக்கையையும், ஊக்கத்தையும் அளிக்கிறது. அவரை போன்ற திறமைமிக்க அனைத்து விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு தமிழக அரசு என்றும் உறுதுணையாக நிற்கும்.
இவ்வாறு முதல்வர் விஜய் பாராட்டி உள்ளார்.