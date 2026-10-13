தமிழக முழு நேர கவர்னராக நியமிக்கப்பட்ட அர்லேக்கருக்கு முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து
தமிழக முழு நேர கவர்னராக நியமிக்கப்பட்ட அர்லேக்கருக்கு முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து
ADDED : அக் 13, 2026 01:11 AM
ADDED : அக் 13, 2026 01:11 AM
சென்னை: தமிழகத்தின் முழு நேர கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அர்லேக்கருக்கு, முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக கவர்னராக பணியாற்றிய ஆர்.என்.ரவி, கடந்த மார்ச்சில், மேற்கு வங்க கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து, கேரள கவர்னர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கருக்கு, தமிழக கவர்னர் பொறுப்பு கூடுதலாக வழங்கப்பட்டது. இந்நிலையில், கேரள கவர்னர் பொறுப்பில் இருந்து அர்லேக்கரை நேற்று விடுவித்த ஜனாதிபதி முர்மு, தமிழகத்தின் முழு நேர கவர்னராக நியமித்து உத்தர விட்டார்.
முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து:
இதனை தொடர்ந்து, அர்லேக்கருக்கு முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தி: தமிழக கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி, மாநில உரிமைகள் மற்றும் தமிழக மக்களின் நலன் காக்கும் வகையில் தங்களின் பணி சிறக்க வாழ்த்துகள். இவ்வாறு அவர் தனது வாழ்த்து செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார்.