நாட்டு மக்களை பற்றி முதல்வர் விஜய்க்கு கவலையில்லை: சொல்கிறார் இபிஎஸ்
நாட்டு மக்களை பற்றி முதல்வர் விஜய்க்கு கவலையில்லை: சொல்கிறார் இபிஎஸ்
ADDED : அக் 16, 2026 04:26 PM
ADDED : அக் 16, 2026 04:26 PM
திருச்சியில் அவர் அளித்த பேட்டி;
அரிசி விலை கிலோ ரூ.100 வரை உயர்ந்துவிட்டது, சர்க்கரை விலை கிலோ ரூ.25 உயர்ந்திருக்கிறது. புளி, பருப்பு என மளிகை சாமான்கள் விலை கிட்டத்தட்ட 45 சதவீதம் வரை உயர்ந்துவிட்டது. அரிசி விலை உயர்வு குறித்து சம்பந்தப்பட்ட துறை அமைச்சரிடம் நிருபர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அப்போது எங்கே விலை உயர்ந்திருக்கிறது என்று அமைச்சர் கேள்வி எழுப்பி இருக்கின்றார். அவர் இப்படி பேசுவது தவறானது. இந்த விலை உயர்வால் ஏழை, எளிய மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
விலை உயர்வை குறைக்க, தடுப்பதற்கு தவெக அரசாங்கம் எந்தவித நடவடிக்கையையும் மேற்கொள்ளவில்லை. இது கண்டிக்கத்தக்கது. அதோடு டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் சம்பா சாகுபடிக்காக மேட்டூர் அணையில் இருந்து முதல்வர் தண்ணீர் திறந்துவிட்டார். 45 நாட்கள் தண்ணீர் திறக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
நேற்றுடன் 45 நாட்கள் முடிந்து இன்று தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இன்றைக்கு சம்பா சாகுபடி முழுவதும் முழுமையாக நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்றால் ஜனவரி வரை தண்ணீர் திறக்கப்பட வேண்டும். நடவு செய்ய முடிவது இல்லை, கடைமடை பகுதிக்கும் தண்ணீர் செல்லவில்லை.
இப்போது அணையின் நீர்மட்டம் 58 அடிதான். குடிதண்ணீருக்கே போதாது. 20 மாவட்ட மக்கள் இந்த தண்ணீரை நம்பி உள்ளனர். சரியாக திட்டமிடாமல் அணையை திறந்ததால் சம்பா சாகுபடி செய்ய முடியவில்லை.
அடுத்த மே, ஜுன் மாதம் வரை குடிதண்ணீர் வேண்டும், அதற்கு தேவையான, போதுமான தண்ணீர் அணையில் இல்லை. நமக்கான காவிரி நீரை முதல்வர் பெறவில்லை. இதனால் நமது விவசாயிகள் பாதிப்பார்கள். குடிநீர் பிரச்னை எதிர்காலத்தில் ஏற்படும்.
நாட்டு மக்களை பற்றி முதல்வர் விஜய்க்கு கவலையில்லை. கர்நாடகாவிடம் இருந்து நமக்கான காவிரி நீர் பங்கை பெற எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை. திட்டமிட்டு செயல்படும் அரசாக தவெக அரசாங்கம் இல்லை. குறுவை பாதித்துவிட்டது, சம்பாவும் பாதிக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.