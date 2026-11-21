UPDATED : நவ 21, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:27 PM
சென்னை: ‘நாட்டின் உணவு பாதுகாப்பிற்கும், பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும், பெரும் பங்காற்றி வரும், மீனவ மக்களின் அர்ப்பணிப்பு மகத்தானது’ என, தமிழக முதல்வர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
உலக மீனவர் தினத்தையொட்டி, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை;
கடல் அலைகளின் ஆர்ப்பரிப்பையும், இயற்கையின் சவால்களையும் எதிர்கொண்டு, தங்கள் உயிரை பணயம் வைத்து உழைக்கும், மீனவ மக்களுக்கு, உலக மீனவர் தின வாழ்த்துகள். கடின உழைப்பால், நாட்டின் உணவு பாதுகாப்பிற்கும், பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும், பெரும் பங்காற்றி வரும் மீனவ மக்களின் அர்ப்பணிப்பு மகத்தானது.
மீனவ சமுதாயத்தின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தி, அவர்களின் பாதுகாப்பான மற்றும் வளமான எதிர்காலத்தை உறுதி செய்வது, நம் அனைவரின் கடமையாகும். மீனவ மக்களின் நலன்களை பேணிப் பாதுகாப்போம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.