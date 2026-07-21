﻿ முதல்வர் விஜய் துரோகம் செய்கிறார்

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:19 AM
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தமிழகத்திற்கு மாதந்தோறும் வழங்க வேண்டிய நீரை தரும்படி, கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம், அறிவுறுத்திய பின்பும், நீர் திறக்கப்படவில்லை. 'அணைகளில் முழுமையாக நிரம்பிய பின் தான், நீர் வழங்கப்படும்' என, கர்நாடக முதல்வர் பேசி உள்ளார்.
உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பை மதிக்காமலும், அரசியல் சாசன சட்டத்திற்கு எதிராகவும், சர்வாதிகாரி போல் செயல்படுகிறார், கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார். அதே நேரத்தில், உரிய நீரை பெற எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல், முதல்வர் விஜய், தமிழக மக்களுக்கு மிகப் பெரிய துரோகம் செய்கிறார்.
வரும் 22-ம் தேதி நடக்க உள்ள காவிரி மேலாண்மை ஆணைய கூட்டத்திலாவது, நமக்கு வர வேண்டிய காவிரி நீரை பெற, இந்த பொய்க்கால் அரசு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும்.
- பழனிசாமி, பொதுச்செயலர், அ.தி.மு.க.,