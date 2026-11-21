ADDED : நவ 21, 2026 10:59 PM
திருப்பரங்குன்றம் விஷயத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு தொடர்பாக, தமிழக அரசு எடுக்கும் முடிவுக்கு காங்கிரஸ் துணையாக இருக்கும். கொளத்துார் எம்.எல்.ஏ., பாபு, மருத்துவமனையில் 70 நாட்களுக்கு மேல் இருந்து, சிகிச்சை பலனின்றி இறந்துள்ளார். அதில், எங்களுக்கு எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. பாபு உடலை, தோளில் முதல்வர் விஜய் சுமந்து சென்றது நல்ல முன்மாதிரி. மாநிலத்தின் முதல்வர், இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்று, உடலை தோளில் சுமந்து சென்றது, அவர் எளிமையானவர், மக்கள் எளிதாக அணுகக் கூடியவர் என்பதை காட்டுகிறது.
த.வெ.க., அரசு தொடர்பாக, காங்கிரசின் நிலைப்பாடு ஒருபோதும் மாறாது. தமிழக விவசாயிகளை பாதிக்கும் வகையில், கர்நாடக அரசு செயல்பட்டால், முழுமையாக எதிர்ப்போம். மேகதாதுவில் ஒரு செங்கல் கூட வைக்க விட மாட்டோம். இதுதான், காங்கிரசின் உறுதியான நிலைப்பாடு.
– ராஜேஷ்குமார்: தமிழக அமைச்சர், காங்கிரஸ்