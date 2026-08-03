﻿ இன்று காஞ்சிபுரம் செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்

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சென்னை: முதல்வர் விஜய், மே 10ம் தேதி பொறுப்பேற்றது முதல், தலைமை செயலகத்திற்கு, வார விடுமுறை நாட்கள் தவிர்த்து, மற்ற நாட்களில் தினமும் வருகிறார். துறை ரீதியான ஆய்வு, அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை என, அன்றாட பணிகளை கவனிக்கிறார்.
நெம்மேலி கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம், கீழ்பாக்கம் இயற்கை காஸ் உற்பத்தி நிலையம், கோயம்பேடு கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம், சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் போன்றவற்றுக்கு, நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அந்த வகையில், இன்று காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மாம்பாக்கம், ஒரகடம் சிப்காட் தொழில்பூங்காவில் அமைந்துள்ள பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு, முதல்வர் விஜய் நேரில் செல்கிறார். அங்கு அவற்றின் செயல்பாடுகளை பார்வையிட உள்ளார்.
ADDED : ஆக 03, 2026 04:18 AM
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சென்னை: முதல்வர் விஜய், மே 10ம் தேதி பொறுப்பேற்றது முதல், தலைமை செயலகத்திற்கு, வார விடுமுறை நாட்கள் தவிர்த்து, மற்ற நாட்களில் தினமும் வருகிறார். துறை ரீதியான ஆய்வு, அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை என, அன்றாட பணிகளை கவனிக்கிறார்.
நெம்மேலி கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம், கீழ்பாக்கம் இயற்கை காஸ் உற்பத்தி நிலையம், கோயம்பேடு கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம், சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் போன்றவற்றுக்கு, நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அந்த வகையில், இன்று காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மாம்பாக்கம், ஒரகடம் சிப்காட் தொழில்பூங்காவில் அமைந்துள்ள பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு, முதல்வர் விஜய் நேரில் செல்கிறார். அங்கு அவற்றின் செயல்பாடுகளை பார்வையிட உள்ளார்.