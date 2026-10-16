பிரதமர் மோடிக்கு ஏற்ற ஜோடி முதல்வர் விஜய்.. : அந்துமணி பதில்கள்
பிரதமர் மோடிக்கு ஏற்ற ஜோடி முதல்வர் விஜய்.. : அந்துமணி பதில்கள்
UPDATED : அக் 16, 2026 04:25 AM
ADDED : அக் 16, 2026 04:23 AM
UPDATED : அக் 16, 2026 04:25 AM ADDED : அக் 16, 2026 04:23 AM
அதற்கு தமிழக கல்வி துறையும், முதல்வரும், மத்திய கல்வித்துறை செயல்படுத்த பரிந்துரைக்கும் திட்டங்களை தமிழகத்தில் அமல்படுத்துவது குறித்து பரிசீலிக்க வேண்டும்.
'சபாஷ் சரியான போட்டி, இவரே எனக்கேற்ற ஜோடி' என மகிழ்ந்திருப்பார் ஜெயா!
தி.மு.க., 'மே மாத சட்டசபை தேர்தலில், கூட்டணியோடு சேர்ந்து எங்களுக்கு கிடைத்த ஓட்டுக்கும்; தற்போது நடந்த இடைத்தேர்தலில் கிடைத்துள்ள ஓட்டுக்கும் இடையே, வெறும், 6,000 ஓட்டு தான் வித்தியாசம்; கூட்டணிகளால் பெரிய லாபம் இல்லை' என்று பேசி வருகிறது. காங்., முஸ்லிம் கட்சிகள், கம்யூ., கட்சிகள் என, பல கட்சி கூட்டணியில் தானே திருமாவளவனும் இருந்தார்... அப்படியெனில், அவர் கட்சிக்கு எவ்வளவு ஓட்டு கிடைத்திருக்கும் என்று யோசியுங்கள்.
திருமாவளவன், தன் பாட்டுக்கு ஜோக் அடித்து விட்டு போகிறார். காசா, பணமா... ஜாலியாக ரசித்து விட்டு போங்கள் சுதர்ஷன்!
உரிய நேரத்தில் சிறுவர்களை பராமரித்து, பாதுகாக்க தவறுவதால் தான் குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் எனவும் கூறுகிறார் தலைமை நீதிபதி. பெற்றோர் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
அப்படியெனில், போராடும் தன்னைப் போன்றவர்கள் எல்லாம், குற்றவாளிகள் என்று சொல்லாமல் சொல்கிறாரோ!
நல்ல யோசனை தான். எதை கொடுத்தாலும் தரமானதாக கொடுக்கட்டும்.