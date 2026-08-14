'முதல்வர் விஜய் வலையில் தி.மு.க., சிக்கியுள்ளது'
'முதல்வர் விஜய் வலையில் தி.மு.க., சிக்கியுள்ளது'
ADDED : ஆக 14, 2026 06:30 AM
ADDED : ஆக 14, 2026 06:30 AM
சென்னை: தொகுதி மறுசீரமைப்பு தொடர்பான தீர்மானத்தில், முதல்வர் விஜய் விரித்த வலையில், தி.மு.க., வலிய சென்று சிக்கியுள்ளது' என, புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவர் கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
லோக்சபா தொகுதி மறுவரையறை சட்டத்திருத்த மசோதா, பார்லிமென்டில் கொண்டு வர முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும், அரசியல் சாசன விதிகள், 81 மற்றும் 82ன் படி, 2026 - 2027ம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில், லோக்சபா தொகுதிகள் மறுசீரமைப்பு சட்ட ரீதியாக தானாகவே நடந்து விடும்.
அரசியல் சாசன விதிகள் குறித்த புரிதலின்றி 'லோக்சபா தொகுதி மறுவரையறை தேவையில்லை' என, தமிழக சட்டசபையில் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
இந்த தீர்மானத்தை, பிரதான எதிர்க்கட்சியான தி.மு.க., ஆதரித்துள்ளது. முதல்வர் விஜய் விரித்த வலையில், தி.மு.க., வலிய சென்று சிக்கியிருப்பதாகவே இந்த நிகழ்வு உணர்த்துகிறது.
கடந்த காலங்களில் மாநில, தேசிய விவகாரங்களில், அரசியல் ரீதியாக முடிவெடுக்கும் தி.மு.க., தற்போது, த.வெ.க., அரசின் தீர்மானத்தை, அவசரப்பட்டு ஆதரித்து விட்டதாகவே கருத வேண்டி இருக்கிறது.
இவ்வாறு அதில் அவர் கூறியுள்ளார்.