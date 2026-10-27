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சிவகங்கையில் அவர் அளித்த பேட்டி;
இந்த நாடு இருக்கும் வரை, மருதுபாண்டியரின் புகழ் ஓங்கி இருக்கும். தமிழகத்தில் நல்ல ஆட்சி நடக்கிறது. 3 கடவுள்களையும் முதல்வர் விஜய் கும்பிடுகிறார். மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலுக்கும் போகிறார், சர்ச்சுக்கும் போகிறார், மசூதிக்கும் போகிறார்.
எல்லா மதத்தையும் அவர் ஒன்றாக கருதுகிறார். மீனாட்சியம்மன் கோவிலுக்கு வந்தார், விபூதி வைத்துக் கொண்டார், குங்குமம் வைத்துக் கொண்டார். அது ஒன்றே போதும்.
இவ்வாறு மதுரை ஆதினம் கூறினார்.
மும்மதங்களையும் ஒன்றாக கருதும் முதல்வர் விஜய்; மதுரை ஆதினம் பாராட்டு
மும்மதங்களையும் ஒன்றாக கருதும் முதல்வர் விஜய்; மதுரை ஆதினம் பாராட்டு
ADDED : அக் 27, 2026 05:21 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:21 PM
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சிவகங்கையில் அவர் அளித்த பேட்டி;
இந்த நாடு இருக்கும் வரை, மருதுபாண்டியரின் புகழ் ஓங்கி இருக்கும். தமிழகத்தில் நல்ல ஆட்சி நடக்கிறது. 3 கடவுள்களையும் முதல்வர் விஜய் கும்பிடுகிறார். மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலுக்கும் போகிறார், சர்ச்சுக்கும் போகிறார், மசூதிக்கும் போகிறார்.
எல்லா மதத்தையும் அவர் ஒன்றாக கருதுகிறார். மீனாட்சியம்மன் கோவிலுக்கு வந்தார், விபூதி வைத்துக் கொண்டார், குங்குமம் வைத்துக் கொண்டார். அது ஒன்றே போதும்.
இவ்வாறு மதுரை ஆதினம் கூறினார்.