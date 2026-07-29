பள்ளி மாணவர்கள் மதிய உணவில் சிக்கன் பிரியாணி வழங்க திட்டம்: முதல்வர் விஜய் பரிசீலனை
பள்ளி மாணவர்கள் மதிய உணவில் சிக்கன் பிரியாணி வழங்க திட்டம்: முதல்வர் விஜய் பரிசீலனை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:01 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு மதிய உணவு திட்டத்தின் கீழ், வாரத்திற்கு ஒருமுறை சிக்கன் பிரியாணி வழங்கும் கோரிக்கை, முதல்வரின் பரிசீலனையில் இருப்பதாக, பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
சென்னை எத்திராஜ் கல்லுாரி வணிக பொருளாதாரத் துறையின், 35ம் ஆண்டு விழா, கல்லுாரி வளாகத்தில் நேற்று நடந்தது. அமைச்சர் ராஜ்மோகன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார்.
உப்புமாவுக்கு விடை பின், அவர் அளித்த பேட்டி:
திருநெல்வேலி மனோன் மணியம் சுந்தரனார் பல்கலை பட்டமளிப்பு விழாவில், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மூன்றாவதாக பாடப்பட்டுள்ளது.
அண்ணாமலை பல்கலையின், 85ம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழாவின்போது, உயர் கல்வித் துறை அமைச்சராக, தி.மு.க.,வை சேர்ந்த பொன்முடி இருந்தார். அப்போதும், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கடைசியில் தான் பாடப்பட்டது.
தமிழக அரசின் நிகழ்ச்சிகள், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடலுடன்தான் தொடங்கும். அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு சீருடை மாற்றம் செய்வது தொடர்பாக பரிசீலனை செய்து வருகிறோம்.
காலை உணவு திட்டத்தின் கீழ், ஒரு மாணவருக்கு 11.50 ரூபாய் மட்டுமே செலவிடப்படுகிறது. உப்புமாவில் இருந்து எப்போது விடை கிடைக்குமோ?
காலை உணவு ஊட்டச்சத்து நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்.
மேலும், வாரத்திற்கு ஒரு முறை மதிய உணவாக சிக்கன் பிரியாணி வழங்குவது தொடர்பாக, முதல்வரிடம் கருத்து தெரிவித்துள்ளேன். முதல்வர் பரிசீலனையில் அந்த திட்டம் உள்ளது.
அங்கீகாரம் தமிழகத்தில் உரிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் கொண்ட பள்ளிகளுக்கு மட்டுமே, சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு அங்கீகாரம் வழங்கி வருகி றோம். அங்கீகாரம் வழங்கு வதில் நடந்த ஊழலை களைந்துள்ளோம்.
உட்கட்டமைப்பு சரியில்லாமல், கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும், த.வெ.க., அரசு அங்கீகாரம் வழங்காது.
அதற்கு பலனாக, தனியார் பள்ளிகளின் கட்டணத்தை குறைக்க கோரிக்கை விடுத்தோம். உரிய கருத்துகள் வரவில்லை எனில், தனியார் பள்ளி கட்டணங்களை மறுசீரமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். இதற்காக, தனி குழு அமைக்கப்படும்.
'கண்ணாடியை திருப்பினால்
ஆட்டோ எப்படி ஓடும்?'
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மேலும் கூறுகையில், ''சென்னை கொளத்துார் தொகுதி ஓட்டு இயந்திரத்தில் பதிவான ஓட்டுகள் சரிபார்ப்பு நடக்கிறது. இது, 'கண்ணாடியை திருப்பினால், ஆட்டோ எப்படி ஓடும்' என்பது போல் உள்ளது. தி.மு.க., வினர் தங்களை முதலில் சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும்,'' என்றார்.