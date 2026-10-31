அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு அகவிலைப்படி 3 சதவீதம் உயர்வு முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு
அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு அகவிலைப்படி 3 சதவீதம் உயர்வு முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 08:17 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:14 PM
சென்னை: ‘தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான அகவிலைப்படி, 3 சதவீதம் உயர்த்தப்படும்’ என, முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு:
தமிழக அரசின் திட்டங்களை வடிவமைப்பதிலும், அவற்றை திறம்பட அமல்படுத்துவதிலும், அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் முக்கிய பங்கு வகித்து வருகின்றனர். அரசு அலுவலர்கள், ஆசிரியர்களின் நலனுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, மத்திய அரசு பணியாளர்களுக்கு, கடந்த ஜூலை 1ம் தேதி முதல் அகவிலைப்படி, 60 சதவீதத்தில் இருந்த 63 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது.
இதைத் தொடர்ந்து, மாநில அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களும் பயன் பெறும் வகையில், கடந்த ஜூலை 1 முதல், மாநில அரசு பணியாளர்களுக்கும், அகவிலைப்படி உயர்த்தி வழங்கப்படுகிறது.
அதன்படி, 60 சதவீதமாக உள்ள அகவிலைப்படி, 3 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டு, கடந்த ஜூலை 1 முதல் 63 சதவீதமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும். இந்த அகவிலைப்படி உயர்வால், 16 லட்சம் அரசு அலுவலர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன் பெறுவர். இதனால், அரசுக்கு ஆண்டுக்கு, 1,858 கோடி ரூபாய் கூடுதல் செலவு ஏற்படும். அரசு அலுவலர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் நலன் கருதி, இதற்கான கூடுதல் நிதியை அரசு ஒதுக்கீடு செய்யும்.
அரசின் இந்த நடவடிக்கை, அரசு அலுவலர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதார்கள், தீபாவளி பண்டிகையை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாட வழிவகை செய்யும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.