ஏரியில் மூழ்கி 5 பேர் பலி முதல்வர் விஜய் நிவாரணம்

UPDATED : நவ 10, 2026 06:11 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:07 PM
சென்னை: திருவண்ணாமலையில் ஏரியில் மூழ்கி உயிரிழந்த சிறுமிகள் உள்ளிட்ட ஐந்து பேரின் குடும்பத்திற்கு முதல்வர் விஜய் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆணாய்பிறந்தான் கிராமத்தில் இயங்கிவரும் தனியார் பெண்கள் குழந்தை காப்பகத்தின் செவிலியர் தேன்மொழி,22, அங்கு தங்கியிருந்த காரப்பட்டு கிராமத்தை சேர்ந்த சிறுமிகள் விஜயலட்சுமி,16, அல்லி,14, பூமிகா,13, நெடுஞ்கம்பூண்டி கிராமத்தை சேர்ந்த வள்ளியம்மாள்,16 ஆகியோர் 9 ம்தேதி அங்குள்ள பெரிய ஏரியில் குளிக்க சென்றபோது நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த துயரமான செய்தி அறிந்து மிகுந்த வருத்தமும், வேதனையும் அடைந்தேன். இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழ்தவர்களன் குடும்பத்திற்கு முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதியில் இருந்து தலா மூன்று லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு முதல்வர் விஜய் கூறியுள்ளார்.