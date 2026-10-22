வேலுார் பட்டாசு ஆலை பலி முதல்வர் விஜய் நிவாரணம்

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சென்னை: வேலுார் அணைகட்டு பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட விபத்தில் உயிரிழந்தவர் குடும்பத்திற்கு முதல்வர் விஜய் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
வேலுார் மாவட்டம், அணைக்கட்டு கிராமத்தில், நேற்று (அக்.,21) தனியார் பட்டாசு ஆலையில், வெடிவிபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. அங்கு பணியில் இருந்த கொட்டாவூர் கிராமத்தை சேர்ந்த காயத்ரி,40 சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் என்ற துயரமான செய்தி அறிந்து மிகவும் வருத்தமும், வேதனையும் அடைந்தேன். இவ்விபத்தில் படுகாயமடைந்து சங்கீதா, 35 வுக்கு சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளேன். உயிரிழந்தவர் குடும்பத்திற்கு நான்கு லட்சம் ரூபாயும், காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருபவருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாயும், முதல்வர் பொது நிவாரண நிதியில் இருந்து வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளேன்.
இவ்வாறு முதல்வர் விஜய் கூறியுள்ளார்.
ADDED : அக் 22, 2026 06:41 PM
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சென்னை: வேலுார் அணைகட்டு பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட விபத்தில் உயிரிழந்தவர் குடும்பத்திற்கு முதல்வர் விஜய் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
வேலுார் மாவட்டம், அணைக்கட்டு கிராமத்தில், நேற்று (அக்.,21) தனியார் பட்டாசு ஆலையில், வெடிவிபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. அங்கு பணியில் இருந்த கொட்டாவூர் கிராமத்தை சேர்ந்த காயத்ரி,40 சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் என்ற துயரமான செய்தி அறிந்து மிகவும் வருத்தமும், வேதனையும் அடைந்தேன். இவ்விபத்தில் படுகாயமடைந்து சங்கீதா, 35 வுக்கு சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளேன். உயிரிழந்தவர் குடும்பத்திற்கு நான்கு லட்சம் ரூபாயும், காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருபவருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாயும், முதல்வர் பொது நிவாரண நிதியில் இருந்து வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளேன்.
இவ்வாறு முதல்வர் விஜய் கூறியுள்ளார்.