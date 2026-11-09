ஆயிரம் ஏசி பஸ்கள் கொள்முதல்: முதல்வர் விஜய் உத்தரவு
ஆயிரம் ஏசி பஸ்கள் கொள்முதல்: முதல்வர் விஜய் உத்தரவு
ADDED : நவ 09, 2026 05:52 PM
ADDED : நவ 09, 2026 05:52 PM
சென்னையில் இயக்குவதற்கு 1,000 ஏசி பஸ்கள் கொள்முதல் செய்ய முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார். பஸ்களை இயக்குவதற்கு உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தவும் ரூ.500 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. பஸ்களில் பணிமனைகளில் மின்சாரம் இயந்தரவியல் சார்ந்த உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்த அரசு முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பஸ்களில் விஎல்டிகருவிகள்
தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிக்கை:
பஸ்களில் பயணிக்கும் பொது மக்களின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தவும், அதன் இயக்கத்தை கண்காணிக்கவும் ரூ.17.99 கோடியில் வாகன இருப்பிட கண்காணிப்பு கருவிகள்(விஎல்டி) மற்றும் எச்சரிக்கை பட்டன்கள் பொருத்தப்படும் என சட்டசபையில் அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன் அறிவித்து இருந்தார்.
இதன்படி 8 போக்குவரத்து கழகங்களில் 13,490 பஸ்களில் விஎல்டி கருவிகளும் மற்றும் 13,776 பஸ்களில் எச்சரிக்கை பட்டன்களும் பொருத்த முதல்வர் விஜய், போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு ரூ.17.99 கோடி விடுவிக்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
இதன் வாயிலாக பஸ்களின் இருப்பிடம், இயக்க வேகம், நிர்ணயிக்கப்பட்ட வழித்தடத்தில் இயக்கப்படுதல் மற்றும் அவசர எச்சரிக்கை ஆகியவற்றை நிகழ் நேரத்தில் கண்காணிக்க முடியும். இதனால், மேற்பார்வை மேம்படுவதுடன் தேவையான நடவடிக்கைகள் விரைந்து மேற்கொள்ள வழிவகுக்கும். இதனை விரைந்து செயல்படுத்த முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.