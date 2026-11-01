முதல்வர் விஜய் சுற்றுப்பயணம் தனி விமானத்தில் செல்ல ஏற்பாடு
முதல்வர் விஜய் சுற்றுப்பயணம் தனி விமானத்தில் செல்ல ஏற்பாடு
ADDED : நவ 01, 2026 07:47 PM
சென்னை: புதுக்கோட்டை மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் நடக்கும் அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக, இன்றும், நாளையும், முதல்வர் விஜய் தனி விமானத்தில் செல்ல உள்ளார்.
புதுக்கோட்டையில், 23 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில், 8 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், புதிய உள்அரங்கமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றை திறந்து வைப்பதற்காக, முதல்வர் விஜய் இன்று புதுக்கோட்டைக்கு செல்கிறார். சென்னையில் இருந்து இன்று காலை தனி விமானத்தில் திருச்சி செல்கிறார். அங்கிருந்து புதுக்கோட்டை ஆயுதப்படை மைதானத்திற்கு ஹெலிகாப்டரில் செல்ல உள்ளார்.
வடகிழக்கு பருவமழை காலம் என்பதால், வானிலை நிலவரங்களை பொறுத்து, சாலை வழியே செல்லவும், திருச்சி – புதுக்கோட்டை சாலையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. விழா முடிந்ததும், ‘ரோடு ஷோ’ வாயிலாக பொதுமக்களையும் அவர் சந்திக்க உள்ளார். நிகழ்ச்சி முடிந்து இரவு சென்னை திரும்புகிறார்.
நாளை ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் நடக்கும் அரசு விழாவில், முதல்வர் பங்கேற்க உள்ளார். அங்கு, 1,110 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க உள்ளார். நாளை காலை சென்னையிலிருந்து தனி விமானத்தில் கோவை செல்லும் முதல்வர், அங்கிருந்து பெருந்துறை செல்லும் வழியில், செங்கம்பள்ளி பாலம், பெருந்துறை புறவழிச்சாலை, சிப்காட் ரவுன்டானா, பணிக்கம்பாளையம் உள்ளிட்ட ஏழு இடங்களில், ‘ரோடு ஷோ’ வாயிலாக, மக்களை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார்.
முதல்வருடன் தனி விமானத்தில் அவரது ஆலோசகர்கள் மட்டுமே செல்ல உள்ளனர். முதல்வரின் செயலர்கள், உயர் அதிகாரிகள் நேற்று மாலையே புதுக்கோட்டை சென்று விட்டனர்.