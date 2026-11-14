முதல்வர் விஜய் நாளை மறுதினம் டில்லி பயணம்

UPDATED : நவ 14, 2026 10:44 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:00 PM
சென்னை: முதல்வர் விஜய், நாளை மறுதினம் (நவ.16) டில்லி செல்ல உள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து, நாளை மறுதினம் காலை 9:00 மணிக்கு, தனி விமானத்தில், முதல்வர் டில்லி செல்கிறார். அங்கு மாலையில் காங்., மூத்த தலைவர் சோனியாவின், புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்கிறார்.
'காவிரியின் குறுக்கே, மேகதாது அணை கட்டியே தீருவோம்' என, கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார், பிரதமர் மோடி பங்கேற்ற விழாவில் பேசினார். இது தமிழக மக்களிடம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மேகதாது அணை கட்ட அனுமதிக்கக் கூடாது. அதற்கான நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என, எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தி உள்ளன.
இந்த சூழ்நிலையில், டில்லி செல்லும் முதல்வர், பிரதமரை சந்திக்க அனுமதி கிடைத்தால், மேகதாது அணை கட்ட அனுமதிக்கக் கூடாது என, வலியுறுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், தகவல் வெளியாகி உள்ளது.