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சென்னை: தமிழக முதல்வர் விஜய், சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள தன் வீட்டில் இருந்து, தினமும் தலைமைச் செயலகம் வந்து செல்கிறார். தினமும், 18 கிலோ மீட்டர் துாரம் வந்து செல்வதால், அவர் வரும் சாலைகளில், கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
இதனால், அரசு இல்லத்தில் குடியேற முதல்வர் விஜய் முடிவு செய்துள்ளார்.
அதன்படி, சென்னை, ஆர்.ஏ.புரம் பகுதியில், அமைச்சர்கள் குடியிருப்பு பகுதியில், ஒரு இல்லத்தை முதல்வர் தேர்வு செய்துள்ளார். அதை புனரமைக்கும் பணி, தற்போது நடந்து வருகிறது. அந்த பணிகளை, முதல்வர் விஜய் நேற்று மாலை பார்வையிட்டார்.
குடியேறும் அரசு இல்லம் பார்வையிட்டார் முதல்வர் விஜய்
குடியேறும் அரசு இல்லம் பார்வையிட்டார் முதல்வர் விஜய்
UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 11:44 PM
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சென்னை: தமிழக முதல்வர் விஜய், சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள தன் வீட்டில் இருந்து, தினமும் தலைமைச் செயலகம் வந்து செல்கிறார். தினமும், 18 கிலோ மீட்டர் துாரம் வந்து செல்வதால், அவர் வரும் சாலைகளில், கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
இதனால், அரசு இல்லத்தில் குடியேற முதல்வர் விஜய் முடிவு செய்துள்ளார்.
அதன்படி, சென்னை, ஆர்.ஏ.புரம் பகுதியில், அமைச்சர்கள் குடியிருப்பு பகுதியில், ஒரு இல்லத்தை முதல்வர் தேர்வு செய்துள்ளார். அதை புனரமைக்கும் பணி, தற்போது நடந்து வருகிறது. அந்த பணிகளை, முதல்வர் விஜய் நேற்று மாலை பார்வையிட்டார்.