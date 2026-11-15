பணம் வாங்காமல் 117 கல்லுாரிகளுக்கு முதல்வர்கள் நியமனம்: அமைச்சர் தகவல்
பணம் வாங்காமல் 117 கல்லுாரிகளுக்கு முதல்வர்கள் நியமனம்: அமைச்சர் தகவல்
ADDED : நவ 15, 2026 08:20 PM
ADDED : நவ 15, 2026 08:20 PM
சென்னை; 60 ஆண்டுகளாக, ஆசிரியர்கள், துணைவேந்தர்கள், பதிவாளர்கள் மற்றும் டீன் நியமனங்களில் மாபெரும் ஊழல் நடந்துள்ளது என உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கூறினார்.
அவர் அளித்த பேட்டி:
காமராஜர் காலத்தில், கல்வித்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற சி. சுப்பிரமணியம், ஆரம்ப கால பள்ளிகளை உருவாக்க, காமராஜருக்கு உறுதுணையாக இருந்தார். சி.சுப்பிரமணியத்திற்கு பின், 60 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, கல்வித்துறை அமைச்சராக நான் பொறுப்பேற்றிருக்கிறேன்.
60 ஆண்டுகளாக, கல்லுாரி ஆசிரியர்கள் நியமனம், துணை வேந்தர்கள், பதிவாளர்கள் மற்றும் டீன் நியமனங்களில் மாபெரும் ஊழல் நடந்துள்ளது. நான் அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின், உயர் கல்வித்துறை சீரமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
ஊழலை ஒழித்து, பேராசிரியர் பணிக்கு பணம் வாங்குவது தடை செய்யப்பட்டு உள்ளது. வெளிப்படையான முறையில் நியமனம் செய்து வருகிறோம். தமிழக அரசு வரலாற்றில், 117 கல்லுாரிகளின் முதல்வர்கள் நியமனத்தில் ஊழல் நடக்காமல் பார்த்துக் கொண்டோம்.
பேராசிரியர்கள் இடமாற்றம், நியமனத்திற்கு கடந்த காலங்களில் பல லட்சம் ரூபாய் விலை பேசப்பட்டது. ஆனால், 2,700 பேராசிரியர் பணிக்கு தேர்வு நடத்தி, தற்போது இறுதி கட்டத்தில் உள்ளது.
இதற்காக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்திய தேர்வில், 27 ஆயிரம் பேர் வெற்றி பெற்று, பணி நியமனத்திற்கு காத்திருக்கின்றனர்.
சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு முடிந்த பின், 27 ஆயிரம் பேரில், 10 பேருக்கு ஒருவர் என நேர்காணல் நடத்தப்பட்டு, 2,700 பேராசிரியர்கள், இந்த மாதம் அல்லது அடுத்த மாதம் நியமிக்கப்படுவர்.
அதற்கு பின், 6,000 பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு இரண்டு தொகுப்பாக தேர்வு நடத்த உள்ளோம். அதற்கான அட்டவணையை விரைவில் அறிவிப்போம்.
யாரிடமும் பணம் வாங்காமல் நீதியை நிலைநாட்டியுள்ளோம். இது தான் காமராஜரின் ஆட்சி. ஊழல் நடக்காமல் உயர் கல்வித்துறை செயல்படுகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.