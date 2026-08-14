15 போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு முதல்வரின் சிறப்பு பதக்கங்கள் அறிவிப்பு
15 போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு முதல்வரின் சிறப்பு பதக்கங்கள் அறிவிப்பு
ADDED : ஆக 14, 2026 12:32 PM
சென்னை: 2026ம் ஆண்டு சுந்திர தினத்தை முன்னிட்டு போலீஸ் அதிகாரிகள் 15 பேருக்கு முதல்வரின் சிறப்புப் பணி பதக்கங்கள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
அந்தவகையில் சிறந்த புலன் விசாரணைக்கான முதல்வரின் சிறப்புப் பணி பதக்கம் வழங்க போலீஸ் அதிகாரிகள் 10 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
1.உதவி ஐஜி கோமதி, டிஜிபி அலுவலகம்
2.துணை கமிஷனர் விஜயகுமார், நெல்லை மாநகரம்
3.டி.எஸ்.பி., ஜெயஸ்ரீ, கும்மிடிப்பூண்டி
4.டி.எஸ்.பி., தமிழரசி, திருவள்ளூர்
5.டி.எஸ்.பி., தனுசியா, திருச்சி சிபிசிஐடி
6.இன்ஸ்பெக்டர் அழகுராஜ், கோவை மாநகர சைபர் கிரைம்
7.இன்ஸ்பெக்டர் லதா, கோவை மாநகரம்
8.இன்ஸ்பெக்டர் சித்ரா, கைகளத்துார்
9.இன்ஸ்பெக்டர் வினதா, மேல்மலையனுார்
10.இன்ஸ்பெக்டர் மகாலட்சுமி, சிவகங்கை
சிறந்த பொதுச்சேவை
அதபோல் பொதுமக்கள் சேவையில் தன்னலம் கருதாமல் செயல்பட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் 5 பேர் முதல்வரின் காவல் பதக்கத்துக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
1.சசிமோகன், திண்டுக்கல் டிஐஜி
2.சண்முகப்பிரியா, விஜிலன்ஸ் எஸ்.பி.,
3.மணிமொழியன், எஸ்பிசிஐடி டி.எஸ்.பி.,
4.மதன்மோகன், இன்ஸ்பெக்டர் தொழில்நுட்ப பிரிவு, சென்னை
5.ரவிக்குமார், ஏட்டு, கரூர் மாநகரம்
விருதுகள் பெறுவோர் ஒவ்வொருவருக்கும் தலா 8 கிராம் எடையுடன் கூடிய தங்கப்பதக்கமும், 25 ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கப் பணமும் வழங்கப்படும்.