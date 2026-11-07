குழந்தை திருமணத்தால் பிறந்த குழந்தை உடல் நிலை பாதித்து இறந்த பரிதாபம்
குழந்தை திருமணத்தால் பிறந்த குழந்தை உடல் நிலை பாதித்து இறந்த பரிதாபம்
UPDATED : நவ 07, 2026 06:17 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:17 PM
தளி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தளி அடுத்த சாரகப்பள்ளி அருகே கொடியாளத்தை சேர்ந்தவர் பாபனி. இவருக்கும், 16 வயது இளம்பெண்ணுக்கும் கடந்தாண்டு குழந்தை திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டது.
இதன் மூலம் இளம்பெண் கர்ப்பமாகி, 15 நாட்களுக்கு முன் அவருக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. அப்பெண் இளம் வயதிலேயே கர்ப்பமாகி, குழந்தை பெற்றெடுத்ததால், அக்குழந்தை மிகவும் பலவீனமாக இருந்தது.
கடந்த, 3ம் தேதி மாலை குழந்தைக்கு உடல்நிலை சரியில்லாததால், கக்கதாசம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் அனுமதித்தனர். அங்கிருந்து மேல் சிகிச்சைக்கு, ஓசூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்து, அங்கிருந்து சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு குழந்தையை அனுப்பி வைத்தனர்.
ஆனால் கடந்த, 5ம் தேதி காலை குழந்தை உயிரிழந்தது. இது தொடர்பாக, குழந்தையின் தந்தை வழி பாட்டியான மஞ்சுளா, 71, நேற்று முன்தினம் அளித்த புகார் படி, தளி போலீசார், குழந்தை இறப்பிற்கான காரணம் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.