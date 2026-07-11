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﻿ பிரபல ஒளிப்பதிவாளர் செழியன் மறைவு

﻿ பிரபல ஒளிப்பதிவாளர் செழியன் மறைவு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:18 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:18 AM

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சென்னை: தேசிய விருது பெற்ற இயக்குநரும், ஒளிப்பதிவாளருமான செழியன் நேற்று உடல்நலக் குறைவால் காலமானார்.

சிவகங்கையைச் சேர்ந்தவர் செழியன், 57. இவர், புகைப்படக் கலை மீதிருந்த ஆ ர்வத்தால் தமிழ் திரையுலகிற்கு வந்தார்; பி.சி.ஸ்ரீராமின் உதவியாளராக தன் திரைப்பயணத்தை தொடங்கினார்.

கடந்த 2007ம் ஆண்டு வெளியான கல்லுாரி படத்தில் ஒளிப்பதிவாளரானார். தொடர்ந்து, ரெட்டைச்சுழி, மகிழ்ச்சி, தென்மேற்கு பருவக்காற்று, பரதேசி, ஜோக்கர் உள்ளிட்ட படங்களுக்கு ஒளிப்பதிவு செய்தார்.

கடந்த 2017ல் வெளியான, 'டூ-லெட்' படத்தை எழுதி, இயக்கி, ஒளிப் பதிவு செய்தார்.

இந்த படத்திற்கு தேசிய விருது கிடைத்தது. சென்னை தரமணியில் உள்ள புற்றுநோய் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த செழியன், நேற்று காலை காலமானார்.

அவரது உடலுக்கு, திரையுலக பிரமுகர்கள் உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி செலுத்தினர். நேற்று மாலை போரூரில் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.

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