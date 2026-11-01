2.5 லட்சம் பேருக்கு குடியுரிமை

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ADDED : நவ 01, 2026 11:36 PM
கொல்கட்டா: மேற்கு வங்கத்தில் மதுவா சமூகத்தினர் வசிக்கும் வடக்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பா.ஜ., முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி பேசியதாவது: வங்கதேசம், இலங்கை, பாகிஸ்தானில் சிறுபான்மையினர்களாக இருந்து, நம் நாட்டில் தஞ்சமடைந்து, 2014 டிச., 31 முன் குடியேறிய ஹிந்து, சீக்கியர்கள், பவுத்த மதத்தினருக்கு குடியுரிமை வழங்கி பாதுகாக்கவே குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை, 2019ல் மத்திய பா.ஜ., அரசு கொண்டு வந்தது.
முன்னாள் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, இச்சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அமல்படுத்தாமல் இருந்தார். மாநிலத்தில் பா.ஜ., அரசு அமைந்தபின், இதுவரை, 25 ஆயிரம் பேருக்கு குடியுரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தாண்டு இறுதிக்குள் மேலும், 2.5 லட்சம் பேரின் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு குடியுரிமை வழங்கப்படும் என்றார்.