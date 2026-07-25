துாய்மை இந்தியா திட்ட பணியாளர்கள் வேலை இழக்கும் அபாயம்
துாய்மை இந்தியா திட்ட பணியாளர்கள் வேலை இழக்கும் அபாயம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:31 AM
சிவகாசி: தமிழகத்தில் மாநகராட்சி, நகராட்சி, ஊராட்சி களில் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் பணி புரியும் 5500 பணியாளர்களுக்கு ஒப்பந்த காலம் முடிவடைந்துள்ளதாக என நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் தெரிவித்த நிலையில் அவர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக் குறியாகியுள்ளது.
மத்திய அரசின் துாய்மை இந்தியா திட்டம் (எஸ்.பி.எம்.) 2017 அக்., ல் செயல்பாட்டிற்கு வந்தது. இத்திட்டத்தின் கீழ் தமிழகம் முழுதும், அனைத்து மாநகராட்சி, நகராட்சி, ஊராட்சிகளில் துாய்மை இந்தியா திட்ட பரப்புரையாளர்கள், மேற்பார்வையாளர்கள், ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர்.
வீடு வீடாக திடக்கழிவு மேலாண்மை, திறந்த வெளி மலம் கழிப்பதை தவிர்த்தல், நகரின் சுத்தத்தை பேணுவதற்கான நடவடிக்கை, டெங்கு தடுப்பு போன்ற விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பணிகளை செய்தனர்.
புதிதாக ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பின் நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில் பணிபுரியும் தற்காலிக பணியாளர்களுக்கு 2026 ஜூலை 15 வரை மட்டுமே ஒப்பந்தம் உள்ளது. அதன் பிறகு ஒப்பந்தம் முடிவடைந்ததுள்ளது என நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அனைத்து மாநகராட்சி, நகராட்சி கமிஷனர்களுக்கு கடிதம் வாயிலாக தெரிவித்துள்ளார்.
ஏற்கனவே நடந்த ஒப்பந்தம் என்னவாயிற்று என்பது தெரியாமல் பணியாளர்கள் உள்ளனர். இது குறித்து அதிகாரிகளுக்கும் முழுமையான தகவல் தெரியவில்லை. ஆனால் இதில் வேலை செய்யும் 5500 தொழிலாளர்கள் வேலை இழந்து வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகும் நிலையுள்ளது.
பணியாளர்கள் கூறுகையில், 'ஒப்பந்தம் நீட்டிப்பு குறித்து தகவல் இல்லை. ஆனால் தொடர்ந்து பணியில் உள்ளோம். ஒப்பந்தத்தை நீட்டித்து பணிபுரிய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,' என்றனர்.