உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
சென்னை: சென்னையில் நடந்த, ஆந்திர மாநில முன்னாள் முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி உறவினர் இல்லத் திருமண விழாவில், முதல்வர் விஜய் பங்கேற்று, மணமக்களை வாழ்த்தினார்.
ஆந்திர மாநில முன்னாள் முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் சகோதரர் முறை உறவினரான, அனில் ரெட்டியின் இல்லத் திருமண விழா, சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் உள்ள நட்சத்திர ஓட்டலில், இன்று (நவ.,5) நடந்தது.
விழாவில், தமிழக முதல்வர் விஜய் பங்கேற்று, மணமக்கள், ஸ்ரேயா-–உஜ்வல் பெலானி ஆகியோருக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்தினார். அவருடன், முதல்வர் விஜயின் தாய் சோபா சந்திரசேகர் மற்றும் குடும்பத்தினர், நடிகை திரிஷா ஆகியோர் பங்கேற்றனர். திருமணத்திற்கு சென்ற, முதல்வர் விஜய், அங்கு வந்திருந்த ஜெகன்மோகன் ரெட்டி, தொழில் அதிபர் அதானி உள்ளிட்டோருடன் கலந்துரையாடினார்.
ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இல்ல திருமண விழா முதல்வர் விஜய் பங்கேற்பு
ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இல்ல திருமண விழா முதல்வர் விஜய் பங்கேற்பு
ADDED : நவ 05, 2026 10:21 PM
அ நிறம் | அளவு
சென்னை: சென்னையில் நடந்த, ஆந்திர மாநில முன்னாள் முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி உறவினர் இல்லத் திருமண விழாவில், முதல்வர் விஜய் பங்கேற்று, மணமக்களை வாழ்த்தினார்.
ஆந்திர மாநில முன்னாள் முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் சகோதரர் முறை உறவினரான, அனில் ரெட்டியின் இல்லத் திருமண விழா, சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் உள்ள நட்சத்திர ஓட்டலில், இன்று (நவ.,5) நடந்தது.
விழாவில், தமிழக முதல்வர் விஜய் பங்கேற்று, மணமக்கள், ஸ்ரேயா-–உஜ்வல் பெலானி ஆகியோருக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்தினார். அவருடன், முதல்வர் விஜயின் தாய் சோபா சந்திரசேகர் மற்றும் குடும்பத்தினர், நடிகை திரிஷா ஆகியோர் பங்கேற்றனர். திருமணத்திற்கு சென்ற, முதல்வர் விஜய், அங்கு வந்திருந்த ஜெகன்மோகன் ரெட்டி, தொழில் அதிபர் அதானி உள்ளிட்டோருடன் கலந்துரையாடினார்.