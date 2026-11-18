தீவிர சிகிச்சை பிரிவு கட்டடங்கள் திறந்து வைத்தார் முதல்வர் விஜய்
தீவிர சிகிச்சை பிரிவு கட்டடங்கள் திறந்து வைத்தார் முதல்வர் விஜய்
UPDATED : நவ 18, 2026 07:23 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:17 PM
சென்னை: அரசு மருத்துவமனைகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு கட்டடங்களை, முதல்வர் விஜய் திறந்து வைத்தார்.
மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வாயிலாக, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலுார் அரசு மருத்துவமனை, கரூர் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனை, ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் அரசு மருத்துவமனை, கவுந்தம்பாடி அரசு மருத்துவமனை ஆகியவற்றில், கூடுதல் கட்டடம் கட்டப்பட்டு உள்ளன.
இவ்வாறு, 210 கோடி ரூபாய் செலவில், அரசு மருத்துவமனைகளில் கட்டப்பட்டுள்ள கூடுதல் கட்டடங்களையும், தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு கட்டடங்களையும், ‘வீடியோ கான்பரன்ஸ்’ வாயிலாக, முதல்வர் விஜய் நேற்று திறந்து வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில், மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், தலைமை செயலர் சாய்குமார், மக்கள் நல்வாழ்வு துறை செயலர் தாரேஸ் அகமது உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
கோவை அரசு தொழில்நுட்ப கல்லுாரியில், 300 மாணவர்கள் தங்கும் வகையில், கூடுதல் விடுதி கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் எல்.ஆர்.ஜி., அரசு மகளிர் கலை கல்லுாரியில், எட்டு கூடுதல் வகுப்பறைகள், 12 ஆய்வகங்கள், பன்நோக்கு திறந்தவெளி அரங்கம், விளையாட்டு மைதானம், குடிநீர் வசதி மேம்பாடு பணிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தஞ்சாவூர் மன்னர் சரபோஜி அரசு கல்லுாரியில், உள் விளையாட்டு அரங்கம் மற்றும் சுற்றுச்சுவர் கட்டப்பட்டு உள்ளது. இவ்வாறு, 52 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட உயர்கல்வித் துறை கட்டடங்களையும் முதல்வர் திறந்து வைத்தார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் ஆலந்துாரில், 22.1 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்படவுள்ள புதிய அரசு கலை அறிவியல் கல்லுாரி கட்டும் பணிக்கும், முதல்வர் அடிக்கல் நாட்டினார்.