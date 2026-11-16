சமூக பொறுப்புணர்வுடன் செயல்படும் பத்திரிகைகளுக்கு துணை நிற்போம் முதல்வர் விஜய் பாராட்டு
சமூக பொறுப்புணர்வுடன் செயல்படும் பத்திரிகைகளுக்கு துணை நிற்போம் முதல்வர் விஜய் பாராட்டு
ADDED : நவ 16, 2026 05:04 PM
சென்னை: ‘சமூக பொறுப்புணர்வுடன் செயல்பட்டு வரும் பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள் அனைவருக்கும் என்றும் துணை நிற்போம்’ என, முதல்வர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
தேசிய பத்திரிகை நாளையொட்டி, இன்று (நவ.,16) அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
இந்திய பத்திரிகை கவுன்சில் செயல்பட துவங்கியதை நினைவுகூரும் வகையில், ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 16ம் தேதி, தேசிய பத்திரிகை நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நாளில், அனைத்து பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
ஜனநாயகத்தின் நான்காவது துாணாக விளங்கும் பத்திரிகை துறை, சமூக பிரச்னைகளை வெளிக்கொணர்ந்து, மக்களின் உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுத்து வருகிறது. மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி, அரசின் நலத் திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதோடு, மக்களாட்சியின் மாண்புகளை காக்கும் பணிகளையும் செம்மையாக செய்து வருகிறது.
உண்மை, நேர்மை, நடுநிலை, நம்பகத்தன்மை மற்றும் சமூக பொறுப்புணர்வுடன் செயல்பட்டு வரும் பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள் அனைவருக்கும் என்றும் துணை நிற்போம்.
இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.