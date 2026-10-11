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பிரதமருடன் மெட்ரோ ரயிலில் முதல்வர் விஜய் பயணம்

பிரதமருடன் மெட்ரோ ரயிலில் முதல்வர் விஜய் பயணம்

UPDATED : அக் 11, 2026 08:18 PM

ADDED : அக் 11, 2026 07:36 PM

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UPDATED : அக் 11, 2026 08:18 PM ADDED : அக் 11, 2026 07:36 PM

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சென்னை: சென்னையில், புதிதாக பூந்தமல்லி – வடபழனி மெட்ரோ ரயில் சேவையை, பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்து, இருவரும், மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்தனர்.

சென்னை வந்த பிரதமர் மோடி, நேற்று காலை, 10:57 மணிக்கு, விமான நிலையத்திலிருந்து காரில் போரூர் சென்றார். அவரை பின்தொடர்ந்து மற்றொரு காரில், முதல்வர் விஜய் சென்றார். இருவரும் போரூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திற்கு சென்றனர். அவர்களுடன் மத்திய அமைச்சர் முருகன், தமிழக கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர், தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார்நாகேந்திரன் ஆகியோரும் சென்றனர்.

அவர்களை மெட்ரோ ரயில் அதிகாரிகள், பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனர். போரூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில், பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைக்கவிருந்த, மெட்ரோ வழித்தடம் குறித்து, சென்னை மெட்ரோ மேலாண் இயக்குனர் ஆசிஷ் சட்டர்ஜி மற்றும் அதிகாரிகள் விளக்கினர். அதன்பின், பிரதமர் மெட்ரோ ரயிலை தொடங்கி வைக்க உள்ளே சென்ற போது, முதல்வர் விஜயுடன் பேசியபடியே சென்றார்

பிரதமர் மோடி, கியூ.ஆர்., கோடு பயன்படுத்தி, யு.பி.ஐ., வழியே, 60 ரூபாய் செலுத்தி, ‘டிக்கெட்’ பெற்று, மெட்ரோ ரயில் நிலையம் உள்ளே சென்றார். டிக்கெட் கொடுத்த பெண் ஊழியரிடம் பிரதமர் நலம் விசாரித்தார். பிரதமரை பின்பற்றி, கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர், முதல்வர் விஜய் ஆகியோரும், ‘டிக்கெட்’ எடுத்து உள்ளே சென்றனர்

ரயில்வே பிளாட்பாரத்திற்கு சென்றதும், பிரதமர் மோடிக்கு, முதல்வர் விஜய், மெட்ரோ ரயில் மாதிரி வடிவத்தை பரிசாக அளித்தார். பகல், 11:48 மணிக்கு, பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜயை இணைத்து கொண்டு, பச்சைக் கொடியை அசைத்து, மெட்ரோ ரயில் சேவையை தொடங்கி வைத்தார். அந்த ரயிலில் பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் ஆகியோர் பயணம் செய்தனர்.

போரூரில் இருந்து பகல், 11:59 மணிக்கு புறப்பட்ட மெட்ரோ ரயில், பூந்தமல்லி சென்று மீண்டும், 12:19 மணிக்கு போரூரை வந்தடைந்தது. மெட்ரோ பயணத்தை முடித்த பிரதமர் மோடி, போரூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் இருந்து, காரில் சென்னை ஐ.ஐ.டி.,க்கு சென்றார். அவருடன் தமிழக கவர்னர் சென்றார். முதல்வர் விஜய் மற்றொரு காரில் சென்றார்.

பிரதமருடன் கலந்துரையாடல்


‘தொழில் முனைவோர் மகிழ்ச்சி;
போரூர் – பூந்தமல்லி இடையே மெட்ரோ ரயிலில், பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் பயணித்த போது, ‘ஸ்டார்ட் அப்’ தொழில் முனைவோர், 17 பேரை பிரதமர் சந்தித்து, அவர்களின் தொழில் குறித்து கேட்டறிந்தார். அதேபோல, சென்னை ஐ.ஐ.டி., சென்ற பிரதமர் மோடி, அங்கு, ‘ஸ்டார்ட் அப்’ தொழில் முனைவோருடன் கலந்துரையாடினார். அவர்கள் தங்கள் நிறுவன தயாரிப்புகள் குறித்து விளக்கினர்.
இதுகுறித்து, ‘டயக்னோ இன்டெலிஜென்ட் சிஸ்டம்’ நிறுவன தலைவர் பெலிக்ஸ் இனிகோ கூறியதாவது:
பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் ஆகியோருடன் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்து பேசியது, எங்களால் மறக்க முடியாத அனுபவம். நான்கு பெண்கள் உள்ளிட்ட 17 பேர் பேசினோம். அப்போது தொழில் குறித்தும், அதனால் ஏற்படும் தேசத்துக்கான பயன்கள் குறித்தும், பிரதமர் மோடி அக்கறையுடன் கேட்டறிந்தார். குறைந்த நேர பயணத்திலும், அவர் எங்களிடம் தொழில் குறித்து கேட்டறிந்ததும், பயணம் முடிந்த பின், அனைவரிடமும் பேசி முடித்து சென்றதும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



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