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இது குறித்து அவர் எழுதிய கடிதத்தின் விவரம்;
தமிழகத்தின் காவிரி ஆற்றுப் படுகையில் தொடர்ந்து நீர் கிடைப்பது தொடர்பாகவும், கர்நாடகாவின் மேகதாது அணைத் திட்டம் தொடர்பான சமீபத்திய நிகழ்வுகளால் விவசாய சமூகத்தினரிடையே அச்சம் அதிகரித்து வருகிறது.
கர்நாடகா மற்றும் தமிழகம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு இடையேயான எல்லைக்கு சற்று மேலே, 67.16 டி.எம்.சி கொள்ளளவு கொண்ட மேகதாது நீர்த்தேக்கத்தைக் கட்ட கர்நாடக அரசு உத்தேசித்துள்ள திட்டம், தமிழகத்திற்கு உரிய நீர்வரத்தைத் தடுத்து, விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தையே சீர்குலைக்கும் வகையில் உள்ளது.
எனவே, மேகதாது அணை விவகாரத்தில் கீழ்ப்படுகை மாநிலங்கள் ஒப்புதலின்றி எவ்வித சட்டப்பூர்வ நிர்வாக அனுமதியையும் வழங்கக்கூடாது.
இவ்வாறு கடிதத்தில் முதல்வர் விஜய் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேகதாது அணை கட்ட அனுமதி தரக்கூடாது; பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்
மேகதாது அணை கட்ட அனுமதி தரக்கூடாது; பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்
ADDED : நவ 07, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:51 PM
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இது குறித்து அவர் எழுதிய கடிதத்தின் விவரம்;
தமிழகத்தின் காவிரி ஆற்றுப் படுகையில் தொடர்ந்து நீர் கிடைப்பது தொடர்பாகவும், கர்நாடகாவின் மேகதாது அணைத் திட்டம் தொடர்பான சமீபத்திய நிகழ்வுகளால் விவசாய சமூகத்தினரிடையே அச்சம் அதிகரித்து வருகிறது.
கர்நாடகா மற்றும் தமிழகம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு இடையேயான எல்லைக்கு சற்று மேலே, 67.16 டி.எம்.சி கொள்ளளவு கொண்ட மேகதாது நீர்த்தேக்கத்தைக் கட்ட கர்நாடக அரசு உத்தேசித்துள்ள திட்டம், தமிழகத்திற்கு உரிய நீர்வரத்தைத் தடுத்து, விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தையே சீர்குலைக்கும் வகையில் உள்ளது.
எனவே, மேகதாது அணை விவகாரத்தில் கீழ்ப்படுகை மாநிலங்கள் ஒப்புதலின்றி எவ்வித சட்டப்பூர்வ நிர்வாக அனுமதியையும் வழங்கக்கூடாது.
இவ்வாறு கடிதத்தில் முதல்வர் விஜய் குறிப்பிட்டுள்ளார்.