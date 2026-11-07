மேகதாது அணை கட்ட அனுமதிக்க கூடாது பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்
மேகதாது அணை கட்ட அனுமதிக்க கூடாது பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்
UPDATED : நவ 07, 2026 06:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:18 PM
சென்னை: ‘மேகதாது அணை கட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள இடத்தை, மத்திய அரசு அதிகாரிகள் குழு பார்வையிட்டதாக வரும் செய்திகள் அதிர்ச்சி அளிக்கின்றன. தமிழகத்தின் அனுமதியின்றி மேகதாது அணை கட்ட, எந்த அனுமதியும் வழங்கக் கூடாது’ என, முதல்வர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக, பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அவர் அனுப்பியுள்ள கடிதம்:
தமிழக எல்லைக்கு அருகில், கர்நாடகாவில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே, 67.16 டி.எம்.சி., கொள்ளளவுடன் மேகதாது அணை கட்ட, கர்நாடக அரசு முயற்சித்து வருகிறது. இத்திட்டம், காவிரியில் தமிழகத்திற்கு வர வேண்டிய நீரை தடுப்பதுடன், உச்ச நீதிமன்றம் நிர்ணயித்தபடி, மாதந்தோறும் தமிழகத்திற்கு நீர் கிடைப்பதையும் கடுமையாக பாதிக்கும்.
காவிரி கீழ்படுகை மாநிலமான தமிழகத்தின் ஒப்புதலின்றி, மேகதாது அணை கட்டுவதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கைக்கு அனுமதி பெற, மத்திய ஜல்சக்தி, சுற்றுச்சூழல், வனம், காலநிலை மாற்ற துறை அமைச்சகங்களின் அதிகாரிகளை, கர்நாடகா முதல்வர் தொடர்ந்து சந்திப்பதாக செய்திகள் வருகின்றன; இது, தமிழக விவசாயிகளை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இந்நிலையில், மேகதாது அணை கட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள இடத்தை, மத்திய அரசு அதிகாரிகள் குழு நேரில் பார்வையிட்டது என, கர்நாடகா அரசு கூறியதாக செய்திகள் வருகின்றன. தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தையே சீர்குலைக்கும் மேகதாது அணை திட்டத்தை மறைமுகமாக செயல்படுத்துவதன் அறிகுறியாக, இவற்றை தமிழக விவசாயிகள் பார்க்கின்றனர்.
இப்பிரச்னை தொடர்பாக, கடந்த ஜூலை 28ல், தங்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில், ‘காவிரி நடுவர் மன்றம், உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி, கீழ்படுகை மாநிலங்களின் ஒப்புதல் இல்லாமல், மேகதாது அணை கட்ட, எந்தவொரு சட்டப்பூர்வ அல்லது நிர்வாக ஒப்புதல் வழங்கக் கூடாது’ என, வலியுறுத்தி இருந்தேன். இதை இப்போது தங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன்.
எனவே, இப்பிரச்னையில் தாங்கள் உடனடியாக தலையிட்டு, கீழ்ப்படுகை மாநிலங்களின் ஒப்புதலின்றி, மேகதாது திட்டத்திற்கு எவ்வித நேரடி தள ஆய்வுகள், தொழில்நுட்ப மதிப்பீடுகள் செய்வதையோ, சட்டப்பூர்வ, நிர்வாக அனுமதிகள் வழங்குவதையோ தவிர்க்குமாறு, மத்திய ஜல்சக்தி அமைச்சகம், சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகங்களுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்.
சம்பந்தப்பட்ட காவிரி படுகை மாநிலங்களின் ஒப்புதல் பெறாமல், இத்திட்டத்தை தொடர வேண்டாம் என, கர்நாடக அரசுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.