சென்னையில் சுப்ரீம் கோர்ட் கிளை அமைக்க வேண்டும்: பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்
சென்னையில் சுப்ரீம் கோர்ட் கிளை அமைக்க வேண்டும்: பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்
ADDED : நவ 04, 2026 03:25 PM
ADDED : நவ 04, 2026 03:25 PM
சென்னை: பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் எழுதிய கடிதம்: சென்னையில் சுப்ரீம் கோர்ட் கிளை அமைக்க வேண்டும். இதற்கான கோரிக்கை 1980 முதல் நீண்ட காலமாக எழுப்பப்படுகிறது.தென் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் நிவாரணம் பெறுவதற்கு டில்லிக்கு பயணிக்க வேண்டி உள்ளது. சென்னையில் சுப்ரீம் கோர்ட் கிளை அமைப்பது தென் மாநிலங்களுக்கு பயனளிக்கும்.
பார்லிமென்ட் குழுவின் பரிந்துரைகள், சட்ட ஆணையத்தின் அறிக்கைகள் மற்றும் நாட்டின் கூட்டாட்சி தன்மை ஆகியவற்றை காரணம் காட்டி, சுப்ரீம் கோர்ட் நிலைப்பாட்டை மறுபரிசீலனை செய்ய வைக்க வேண்டும்.ஏழை பணக்காரர் பாகுபாடின்றி அனைவரும் நீதிமன்றத்தை அணுகும் வாய்ப்பை அரசியலமைப்பு வழங்குகிறது.டில்லி தென் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நெடுந்தொலைவால் மக்கள் இந்த சலுகையை இழக்க நேரிடுகிறது. இவ்வாறு அந்த கடிதத்தில் முதல்வர் விஜய் கூறியுள்ளார்.