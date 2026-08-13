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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ தமிழக சட்டசபை நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தை பரிசீலிக்கும்படி பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்

﻿ தமிழக சட்டசபை நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தை பரிசீலிக்கும்படி பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்

﻿ தமிழக சட்டசபை நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தை பரிசீலிக்கும்படி பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்

ADDED : ஆக 13, 2026 11:07 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 11:07 PM

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சென்னை: 'மத்திய அரசால் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள, பார்லிமென்ட் மற்றும் சட்டசபை தொகுதிகள் மறுவரையறை குறித்து, தமிழக சட்டசபையில் நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தை பரிசீலித்து, அதற்கேற்ப அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும்' என, பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

கடிதத்தில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:

பார்லிமென்ட் மற்றும் மாநில சட்டசபை தொகுதிகளை மறுவரையறை செய்தல், பெண்களுக்கு, 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்குதல் போன்றவை தொடர்பாக, தமிழக சட்டசபையில் விவாதம் நடத்தி, கடந்த, 12ம் தேதி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

அதில், லோக்சபா மொத்த உறுப்பினர்களின், தற்போதைய எண்ணிக்கையை மாற்றாமல், அதே நிலையில் நிரந்தரமாக தொடர வேண்டும். மாநிலங்களின் தற்போதைய லோக்சபா பிரதிநிதித்துவ அளவை பாதுகாக்க வேண்டும்.

தற்போதைய, 543 உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை அடிப்படையிலேயே, மகளிருக்கு, 33 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என, தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இந்த தீர்மானத்தை பரிசீலித்து, இது தொடர்பாக, உரிய அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

இவ்வாறு கடிதத்தில் முதல்வர் கூறியுள்ளார்.

மத்திய அமைச்சருக்கும் கடிதம்

வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு, முதல்வர் விஜய் எழுதியுள்ள கடிதம்: கடந்த, 12ம் தேதி இரவு மீன்பிடிக்க சென்ற, ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒன்பது மீனவர்களை, இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர். இம்மாதத்தில், இது இரண்டாவது சம்பவம். மீனவர்கள் தொடர்ந்து கைது செய்யப்படுவது, மீனவ சமூகத்தினரிடையே கவலையை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதுவரை, 49 மீனவர்கள் இலங்கை அரசால் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு உள்ளனர். அவர்களையும், மீன்பிடி படகுகளையும் விடுவித்து, அவர்கள் நாடு திரும்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு கடிதத்தில் கூறியுள்ளார்.



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