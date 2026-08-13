தமிழக சட்டசபை நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தை பரிசீலிக்கும்படி பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்
தமிழக சட்டசபை நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தை பரிசீலிக்கும்படி பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்
ADDED : ஆக 13, 2026 11:07 PM
சென்னை: 'மத்திய அரசால் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள, பார்லிமென்ட் மற்றும் சட்டசபை தொகுதிகள் மறுவரையறை குறித்து, தமிழக சட்டசபையில் நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தை பரிசீலித்து, அதற்கேற்ப அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும்' என, பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
கடிதத்தில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
பார்லிமென்ட் மற்றும் மாநில சட்டசபை தொகுதிகளை மறுவரையறை செய்தல், பெண்களுக்கு, 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்குதல் போன்றவை தொடர்பாக, தமிழக சட்டசபையில் விவாதம் நடத்தி, கடந்த, 12ம் தேதி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
அதில், லோக்சபா மொத்த உறுப்பினர்களின், தற்போதைய எண்ணிக்கையை மாற்றாமல், அதே நிலையில் நிரந்தரமாக தொடர வேண்டும். மாநிலங்களின் தற்போதைய லோக்சபா பிரதிநிதித்துவ அளவை பாதுகாக்க வேண்டும்.
தற்போதைய, 543 உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை அடிப்படையிலேயே, மகளிருக்கு, 33 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என, தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இந்த தீர்மானத்தை பரிசீலித்து, இது தொடர்பாக, உரிய அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு கடிதத்தில் முதல்வர் கூறியுள்ளார்.