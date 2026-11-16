கோவை 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு; தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு
கோவை 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு; தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு
ADDED : நவ 16, 2026 12:24 PM
ADDED : நவ 16, 2026 12:24 PM
கோவை: கோவை சூலூர் அருகே வீட்டின் வெளியே விளையாடிக் கொண்டிருந்த 10 வயது சிறுமி, கடந்த மே 21ம் தேதி மாயமானார். பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில், போலீசார் நடத்திய தேடுதல் வேட்டையில், சிறுமி புதர் பகுதியில் சடலமாகக் கண்டெடுக்கப்பட்டார். சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொல்லப்பட்டது பிரேத பரிசேதனையில் தெரிய வந்தது.
விசாரணையில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கார்த்திக், மோகன் ராஜ் கைது செய்யப்பட்டனர். 21 நாளில் 800 பக்க குற்றப்பத்திரிகையை போலீசார், போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தனர். அரசு தரப்பில் 68 பேர் சாட்சியம் அளித்தனர். குற்றத்தை நிரூபிக்க 221 முக்கிய ஆவணங்கள் சமர்பிக்கப்பட்டது.
கடந்த 6 மாதமாக நடந்து வந்த இந்த வழக்கில், இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. திடீரென தீர்ப்பின் தேதியை நவ.,27க்கு மாற்றம் செய்து நீதிபதி ஹரிஹரன் உத்தரவிட்டார்.