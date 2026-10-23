கோவை பள்ளி மாணவன் தற்கொலை; குற்றவாளியை உடனே கைது செய்க; உதயநிதி
கோவை பள்ளி மாணவன் தற்கொலை; குற்றவாளியை உடனே கைது செய்க; உதயநிதி
ADDED : அக் 23, 2026 11:46 AM
ADDED : அக் 23, 2026 11:46 AM
சென்னை: கோவை பள்ளி மாணவன் தற்கொலை தொடர்பாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில் கூறியிருப்பதாவது; கோவையில் பள்ளியில் ஏற்பட்ட ஜாதி பாகுபாட்டினால் 15 வயதுடைய ஒடுக்கப்பட்ட சமூக மாணவன் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவத்தில் இதுவரை குற்றவாளிகளைக் கைது செய்யாத இந்த டம்மி அரசை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன்.
பள்ளியில் மாணவர்களின் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, மாட்டிறைச்சி உண்பதாகக் கூறிய சம்பந்தப்பட்ட மாணவன், ஜாதி ரீதியாக பாகுபாட்டை எதிர்கொண்டு இருக்கிறார். இதனால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சலில் அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்.
மாணவனின் பெற்றோர்கள் உறவினர்களின் போராட்டத்துக்குப் பிறகு வழக்கு மட்டுமே பதிவு செய்துள்ள போலீசார், இதுவரை மாணவனின் மரணத்துக்கு காரணமானவர்களை கைது செய்யவில்லை.
பள்ளிகள் ஜாதிவெறிக்கான களமாக்கப்படுவதை இந்த அரசு உடனே தடுத்து நிறுத்துவதோடு, இந்த சம்பவத்தில் மாணவனை தற்கொலைக்குத் தூண்டிய உண்மை குற்றவாளிகளை உடனே கைது செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.