மூதாட்டியை தாக்கி நகை பறிக்க முயன்ற கல்லுாரி மாணவர் கைது
மூதாட்டியை தாக்கி நகை பறிக்க முயன்ற கல்லுாரி மாணவர் கைது
UPDATED : நவ 14, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:38 PM
திருப்பத்துார்: திருப்பத்துார் அருகே மூதாட்டியை தாக்கி, நகையை பறிக்க முயன்ற கல்லுாரி மாணவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், ராவத்தம்பட்டியை சேர்ந்தவர் சரஸ்வதி, 61. இவர் கடந்த, 4ம் தேதி, காலை, 6:00 மணி அளவில் இயற்கை உபாதை கழிக்க அப்பகுதியில் உள்ள ஏரிக்கரைக்கு சென்றார். அப்போது மூதாட்டியை சரமாரியாக தாக்கி, வாலிபர் ஒருவர் நகை பறிக்க முயன்றார்.
அலறி கூச்சலிட்டதில், அவர் தப்பி சென்றார். இதுகுறித்து, திருப்பத்துார் தாலுகா போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தியதில், மூதாட்டியை தாக்கி நகை பறிக்க முயன்றது ஆம்பூர் அடுத்த, மின்னுாரை சேர்ந்த கேசவன், 21, என்பதும், ஜாலியாக இருக்க நகை பறிப்பில் ஈடுபட்டதும் தெரிய வந்தது.
சேலத்தில் உள்ள தனியார் கல்லுாரியில் பயோ டெக்னாலஜி, 3ம் ஆண்டு படித்து வரும் கேசவனை, போலீசார் கைது செய்தனர்.