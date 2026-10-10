கல்லுாரி மாணவி சடலமாக கிணற்றில் கண்டெடுப்பு

UPDATED : அக் 10, 2026 05:08 AM
ADDED : அக் 10, 2026 02:25 AM
செய்யாறு: செய்யாறு அருகே, கல்லுாரி மாணவி கிணற்றில் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்ட நிலையில், அவரது உறவினர்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு அடுத்த, கொடநகரை சேர்ந்தவர் தொழிலாளி ஆனந்தபாபு, 45. இவரது மகள் காவியா, 17, செய்யாறு அறிஞர் அண்ணா கலை அறிவியல் கல்லுாரியில், பொருளாதார பிரிவில் முதலாமாண்டு படித்தார்.
நேற்று முன்தினம் கல்லுாரிக்கு சென்ற காவியா, அன்று மாலை, 3:00 மணியளவில் கீழ்புதுப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள கிணற்றில் மிதப்பதாக ஆனந்தபாபுவிற்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதன்படி, சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, செய்யாறு தீயணைப்பு வீரர்கள் உதவியுடன் மீட்டு, செய்யாறு அரசு மருத்துவ மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு பரிசோதித்த டாக்டர்கள், ஏற்கனவே காவியா இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, நேற்று ஆனந்தபாபுவின் உறவினர்கள், கிணற்றில் மாணவி எப்படி விழுந்தார் என போலீசார் விசாரித்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், மேலும், அவர் கல்லுாரிக்கு எடுத்து சென்ற புத்தகம், அவர் வைத்திருந்த மொபைல்போன் எதுவும் அங்கு இல்லை.
காவியா சாவில் மர்மம் உள்ளது எனக்கூறி, செய்யாறு – காஞ்சிபுரம் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். செய்யாறு போலீசார் அவர்களிடம் பேச்சு நடத்தி, நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறி மறியலை கைவிட செய்தனர். இதனால் அப்பகுதியில், ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.