அரசு தேர்வில் சாதித்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாராட்டு விழா; இன்று ஊக்கத்தொகை வழங்குகிறார் முதல்வர் விஜய்
அரசு தேர்வில் சாதித்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாராட்டு விழா; இன்று ஊக்கத்தொகை வழங்குகிறார் முதல்வர் விஜய்
ADDED : நவ 04, 2026 07:11 AM
ADDED : நவ 04, 2026 07:11 AM
- நமது நிருபர் -
தமிழகம், புதுச்சேரியில் 10,11,12ம் வகுப்புகளில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெறும் மாணவ, மாணவிகளை முதல்வர் விஜய் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக நேரில் அழைத்து ஊக்கத்தொகை வழங்கி பாராட்டி வருகிறார்.
இந்த ஆண்டு 2025-26ம் கல்வியாண்டு பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் 12ம் வகுப்பு தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவ, மாணவர்களை நேரில் அழைத்து பாராட்டுகிறார். சென்னை நீலாக்கரையில் உள்ள ஆர்.கே.கன்வென்ஷன் சென்டரில் தவெக சார்பில் இன்று (நவ., 4) மதியம் 2 மணிக்கு பாராட்டு விழா நடைபெறுகிறது.
பெற்றோர்களும் விழாவில் கலந்து கொள்கின்றனர். முதற்கட்டமாக 30 சட்டசபை தொகுதிகளில் இருந்து பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கு முதல்வர் விஜய் ஊக்கத்தொகை, சான்றிதழ் வழங்கி பாராட்ட உள்ளார். அரியலூர், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடக்கிறது.