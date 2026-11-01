வணிக சமையல் காஸ் சிலிண்டர் விலை ரூபாய் 11.50 உயர்வு
வணிக சமையல் காஸ் சிலிண்டர் விலை ரூபாய் 11.50 உயர்வு
UPDATED : நவ 01, 2026 06:53 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:48 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், இம்மாதம் வீட்டு சமையல் காஸ் சிலிண்டர் விலையில் மாற்றமில்லை. வணிக காஸ் சிலிண்டர் விலை 11.50 ரூபாய் உயர்ந்து, 2,994.50 ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்தியன் ஆயில், பாரத், ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் ஆகிய பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள், வீடுகளுக்கு 14.20 கிலோ எடையிலும், வணிக பயன்பாட்டிற்கு, 19 கிலோ எடையிலும், சமையல் காஸ் சிலிண்டர்களை விற்பனை செய்கின்றன.
இந்நிறுவனங்கள், சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலைக்கேற்ப, உள்நாட்டில் மாதந்தோறும் முதல் நாளன்று, சமையல் காஸ் சிலிண்டர் விலையில் மாற்றம் செய்கின்றன.
தமிழகத்தில், இம்மாதம் வீட்டு சமையல் காஸ் சிலிண்டர் விலை மாற்றம் செய்யப்படாமல், 957.50 ரூபாயாகவே உள்ளது.
இந்த விலைக்கு சிலிண்டர் வாங்கியதும், வாடிக்கையாளர்களின் வங்கிக் கணக்கில், மத்திய அரசின் மானியத் தொகையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் செலுத்தும். அதேநேரத்தில், வணிக காஸ் சிலிண்டர் விலை, 11.50 ரூபாய் உயர்ந்து, 2,983ல் இருந்து, 2,994.50 ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த சிலிண்டர் விலை, மஹாராஷ்டிரா மாநிலத்தில், 2,775 ரூபாயாகவும், டில்லியில், 2,820 ரூபாயாகவும், மேற்கு வங்கத்தில், 2,971 ரூபாயாகவும் உள்ளது.