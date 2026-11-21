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சேலம்: சேலம், பொன்னம்மாபேட்டை, சக்தி நகர், புத்து மாரியம்மன் கோவில் பகுதியை சேர்ந்தவர் புஷ்பா, 60. சேலம், வணிக வரி மற்றும் பதிவுத்துறையில் உதவி அலுவலராக பணிபுரிந்தார். இரு மாதங்களில் ஓய்வு பெறவிருந்தார்.
கடந்த, 16ம் தேதி மாலை, 6:30 மணிக்கு மகளுடன், ‘டி.வி.எஸ்., ஸ்கூட்டி பெப்’ மொபட்டில், சேலம் புது பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து வீட்டுக்கு புறப்பட்டார். அப்போது, ‘இன்னோவா’ கார், மொபட் பின்புறம் மோதியது.
இதில், நிலைத்தடுமாறி விழுந்த புஷ்பாவுக்கு, தலையில் பலத்த அடிபட்டது. பெரமனுார் பிரதான சாலையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அதன்பின், மேல் சிகிச்சைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டவர் நேற்று உயிரிழந்தார். அஸ்தம்பட்டி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
மொபட் – கார் மோதி விபத்து வணிக வரி உதவி அலுவலர் பலி
மொபட் – கார் மோதி விபத்து வணிக வரி உதவி அலுவலர் பலி
UPDATED : நவ 21, 2026 09:18 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:16 PM
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சேலம்: சேலம், பொன்னம்மாபேட்டை, சக்தி நகர், புத்து மாரியம்மன் கோவில் பகுதியை சேர்ந்தவர் புஷ்பா, 60. சேலம், வணிக வரி மற்றும் பதிவுத்துறையில் உதவி அலுவலராக பணிபுரிந்தார். இரு மாதங்களில் ஓய்வு பெறவிருந்தார்.
கடந்த, 16ம் தேதி மாலை, 6:30 மணிக்கு மகளுடன், ‘டி.வி.எஸ்., ஸ்கூட்டி பெப்’ மொபட்டில், சேலம் புது பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து வீட்டுக்கு புறப்பட்டார். அப்போது, ‘இன்னோவா’ கார், மொபட் பின்புறம் மோதியது.
இதில், நிலைத்தடுமாறி விழுந்த புஷ்பாவுக்கு, தலையில் பலத்த அடிபட்டது. பெரமனுார் பிரதான சாலையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அதன்பின், மேல் சிகிச்சைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டவர் நேற்று உயிரிழந்தார். அஸ்தம்பட்டி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.