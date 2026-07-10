﻿ மது கடைகளை சீரமைக்க தென் மாநிலங்களுக்கு குழு

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சென்னை: தமிழகத்தில், மதுபான ஆலைகளில் மது வகைகள் கொள்முதல் செய்வது முதல், சில்லரை கடைகள் வாயிலாக, மது பிரியர்களிடம் விற்பது வரை, முழு செயல்பாடும் கணினிமயமாக்கப்பட்டு உள்ளது.
இருப்பினும் சில நிறுவனங்களிடம் இருந்து மட்டுமே, அதிகளவில் மது வகைகள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன. ஆட்சி மாற்றத்தால், இந்த முறை தற்போது நிறுத்தப்பட்டு, டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தை, முழுதுமாக சீரமைக்கும் முயற்சியில் அரசு ஈடுபட்டுள்ளது.
இதற்காக, உயரதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவை அமைத்து, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி, அம்மாநிலங்களின் மது விற்பனை தொடர்பாக ஆராய முடிவு செய்துஉள்ளது.
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:05 AM
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சென்னை: தமிழகத்தில், மதுபான ஆலைகளில் மது வகைகள் கொள்முதல் செய்வது முதல், சில்லரை கடைகள் வாயிலாக, மது பிரியர்களிடம் விற்பது வரை, முழு செயல்பாடும் கணினிமயமாக்கப்பட்டு உள்ளது.
இருப்பினும் சில நிறுவனங்களிடம் இருந்து மட்டுமே, அதிகளவில் மது வகைகள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன. ஆட்சி மாற்றத்தால், இந்த முறை தற்போது நிறுத்தப்பட்டு, டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தை, முழுதுமாக சீரமைக்கும் முயற்சியில் அரசு ஈடுபட்டுள்ளது.
இதற்காக, உயரதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவை அமைத்து, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி, அம்மாநிலங்களின் மது விற்பனை தொடர்பாக ஆராய முடிவு செய்துஉள்ளது.