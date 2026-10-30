விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து வரும் நவ.,3ல் ஆர்ப்பாட்டம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் அறிவிப்பு
விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து வரும் நவ.,3ல் ஆர்ப்பாட்டம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 30, 2026 12:11 AM
ADDED : அக் 30, 2026 12:06 AM
UPDATED : அக் 30, 2026 12:11 AM ADDED : அக் 30, 2026 12:06 AM
சென்னை: ‘அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த வலியுறுத்தி, வரும் நவம்பர் 3ம் தேதி, தமிழகம் முழுதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும்’ என, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தமிழக செயலர் மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
தமிழகம், கேரளம், கர்நாடகம் உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களில், அரிசி விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. சன்ன ரக அரிசி உள்ளிட்ட, அரிசி ரகங்களின் விலை, 50 சதவீதம் வரை அதிகரித்துள்ளது. இதனால், சில உயர்தர அரிசி ரகங்கள், கிலோ 100 ரூபாய் வரை விற்பனையாகின்றன. இந்த விலை ஏற்றம் காரணமாக, ஏழை, நடுத்தர குடும்பங்கள், மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன், கிலோ 48 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட, ஒரு கிலோ சர்க்கரை விலை, தற்போது 72 ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளது. தீபாவளி பண்டிகை காலத்தில், அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை ஏற்றம், மக்களை பாதிக்கும். ஓட்டல்களில் டீ, காபி, உணவு வகைகள் விலை உயர்ந்துள்ளது. எனவே, மத்திய, மாநில அரசு, போர்க்கால அடிப்படையில் அத்தியாவசிய பொருட்களை, ரேஷன் கடைகளில் வழங்கவும், விலையை கட்டுப்படுத்தவும், நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, வரும் நவம்பர் 3ம் தேதி, தமிழகம் முழுதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.