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﻿ ரூ.4 கோடியை தராமல் ஏமாற்றுகிறார்: 'மாஜி' அமைச்சர் மீது புகார்

﻿ ரூ.4 கோடியை தராமல் ஏமாற்றுகிறார்: 'மாஜி' அமைச்சர் மீது புகார்

ADDED : ஆக 02, 2026 01:06 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:06 AM

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புதுக்கோட்டை: 'முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர், 4 கோடி ரூபாயை வாங்கி, திருப்பி தரவில்லை' என, அ.தி.மு.க., நிர்வாகி தனவிமல், 40, குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆலங்குடி தொகுதியில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில், அ.தி.மு.க., சார்பில் தனவிமல் போட்டியிட்டு, தோல்வி அடைந்தார். புதுக்கோட்டையில் உள்ள அ.தி.மு.க., மாவட்ட அலுவலகத்தில், நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது, தனவிமல் கூறியதாவது:

அ.தி.மு.க., மாவட்ட செயலராக இருந்த முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் ஆலங்குடி சட்டசபை தொகுதியில், வேட்பாளர் அறிவிப்புக்கு முன்னதாகவே வைப்புத்தொகை என்ற பெயரில், தன்னிடம், 4 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாயை பெற்றார்.

ஆனால், 50 லட்சம் ரூபாய் மட்டுமே திருப்பி தந்தார். 4 கோடி ரூபாயை திருப்பி தரவில்லை என்றால் இன்னும், 18 தினங்களில் அவரது இலுப்பூர் வீட்டையும், கிரசரையும் முற்றுகையிட்டு, தலைமை அனுமதியோடு போ ராட்டம் செய்ய உள்ளோம். வேண்டுமென்றால், தலைமைச்செயலகம் முன்பும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்.

இந்த விவகாரத்தில் தமிழக முதல்வர் விஜய் தலையிட்டு, அவரது கட்சியில் சமீபத்தில் இணைந்துள்ள சி.விஜயபாஸ்கரிடம் பேசி, பணத்தை மீட்டு தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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