சூரியசக்தி மின் உற்பத்தியை குறைக்க மின் வாரியம் வற்புறுத்துவதாக புகார்
சூரியசக்தி மின் உற்பத்தியை குறைக்க மின் வாரியம் வற்புறுத்துவதாக புகார்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:27 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் உற்பத்தியாகும் சூரியசக்தி மின்சாரத்தை குறைக்கும்படி, மின் வாரியம் வற்புறுத்துவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
தமிழகத்தில் தனியார் நிறுவனங்கள், தங்களின் சொந்த மின் பயன்பாட்டிற்காகவும், மின் வாரியத்திற்கு மின்சாரத்தை விற்கவும், காற்றாலை, சூரியசக்தி மின் உற்பத்தி நிலையங்களை அமைத்துள்ளன. சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத, காற்றாலை, சூரியசக்தி மின்சாரத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்க, மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஆனால், சூரியசக்தி மின் நிலையங்களில், மதியம், மாலை நேரங்களில், 20 நிமிடம், 30 நிமிடம் என, மின் உற்பத்தியை நிறுத்தும்படி, மின் வாரியம் வற்புறுத்துவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
இது குறித்து, தமிழக புதுப்பிக்கத்தக்க மின் உற்பத்தியாளர்கள் சங்க முதன்மை ஆலோசகர் வெங்கடாசலம் கூறியதாவது:
மின் பற்றாக்குறையால், தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில், பல மணி நேரம் மின்வெட்டு செய்யப்படுகிறது. ஆனால், மின் வாரியத்திற்கு மின்சாரம் வழங்கும், காற்றாலை, சூரியசக்தி மின் நிலையங்களில், மின் உற்பத்தி செய்வதை குறைக்கும்படி, மின்வாரிய அதிகாரிகள் வற்புறுத்துகின்றனர்; இது, புரியாத புதிராக உள்ளது.
தனியார் சூரியசக்தி, காற்றாலை மின் நிலையங்களில் இருந்து கிடைக்கும் மின்சாரத்தை, முழுதுமாக பயன்படுத்தினால், மின் வெட்டை தவிர்க்கலாம். சமீப காலமாக, சூரியசக்தி மின் நிலையங்களின் மின் உற்பத்தி, தொடர்ந்து தடை செய்யப்பட்டு வருகிறது. 20 நிமிடம், 30 நிமிடம் என, பல மணி நேரம் மின் உற்பத்தியை நிறுத்தும்படி கூறுகின்றனர்.
இம்மாதத்தில், 19ம் தேதி வரை, 545 மணி நேரம்; அக்டோபரில் 757 மணி நேரம்; செப்டம்பரில் 1,066 மணி நேரம் என, மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படாமல் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதை, மின் வாரியம் தவிர்க்க வேண்டும். மின் உற்பத்தியும், அதற்கான பயன்பாடும், சம நிலையில் இருக்கும் வகையில் திறம்பட செயல்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இது குறித்து, மின்வாரிய அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, ‘மின் தேவை திடீரென குறையும்போது, மின் வழித்தடங்களில் பழுது ஏற்படாமல் இருக்கவே, மின் உற்பத்தியை குறைக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. நெருக்கடி நேரங்களில் மட்டுமே இவ்வாறு செய்யப்படுகிறது’ என்றனர்.