வீட்டு வசதி வாரிய பத்திரங்களில் தவறான விபரம் இருப்பதாக புகார்
வீட்டு வசதி வாரிய பத்திரங்களில் தவறான விபரம் இருப்பதாக புகார்
UPDATED : நவ 20, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:32 PM
சென்னை: வீட்டுவசதி வாரியம் வழங்கிய, விற்பனை பத்திரங்களில், தவறான பட்டா விபரங்கள் இருப்பதாக, வீடு வாங்கியவர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில், பல்வேறு மாவட்டங்களில், வீட்டுவசதி வாரியம் சார்பில், குடியிருப்பு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றில், வீடு, மனை வாங்கியோர், அதற்கான தொகையை முழுமையாக செலுத்த, குறிப்பிட்ட கால அவகாசம் அளிக்கப்படுகிறது. வீடு அல்லது மனைக்கான தொகையை செலுத்தி முடித்ததும், விற்பனை பத்திரங்கள் வழங்கப்படும்.
அந்தந்த கோட்ட செயற்பொறியாளர் வாயிலாக, விற்பனை பத்திர பிரதி தயாரிக்கப்படுகிறது. அவை, சம்பந்தப்பட்ட சார் – பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. இவ்வாறு பதிவு செய்யப்பட்ட பத்திரங்களை பெற்றவர்கள், பல ஆண்டுகள் கழித்து, அந்த சொத்தை விற்பது, ‘செட்டில்மென்ட்’ வாயிலாக கொடுப்பது போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்றனர். இதற்காக, பத்திரப்பதிவுக்கு செல்லும்போது, பத்திரங்களில் பட்டா மற்றும் சர்வே எண் விபரங்கள் தவறாக இருப்பது தெரிய வருகிறது.
இது குறித்து, வீட்டுவசதி வாரியத்தில், வீடு வாங்கியவர்கள் கூறியதாவது:
வீட்டுவசதி வாரியம், அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனம் என்பதால், சொத்து குறித்த விபரங்களை பெரிதாக சரி பார்க்கவில்லை. இப்போது, பட்டா பெயர் மாற்றம் போன்ற பணிகளுக்கு செல்லும்போதுதான், சர்வே எண், பட்டா அளவு விபரங்களில் குறைபாடுகள் இருப்பது, தெரிய வருகிறது.
எங்களுக்கு வாரியம் வழங்கிய பத்திரத்தில் காணப்படும் விபரங்களுக்கும், வருவாய் துறையின் ஆவணத்தில் உள்ள விபரங்களுக்கும் இடையே, வேறுபாடுகள் உள்ளன. இதை சரி செய்ய கோரினால், வாரிய அதிகாரிகள் உரிய பதில் அளிப்பதில்லை.
சென்னை அண்ணா நகர், முகப்பேர், கோவை, மதுரை போன்ற இடங்களில், பல ஆண்டுகளுக்கு முன், வீடு வாங்கியவர்களுக்கு, தவறான பட்டா விபரங்களால் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு வாரியம் தீர்வு காண வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.