UPDATED : நவ 16, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:54 PM
பெரம்பலுார்: தனியார் அரிசி ஆலையில் மூட வேண்டும் என, கண்ணப்பாடி கிராம பொதுமக்கள், பெரம்பலுார் கலெக்டரிடம் மனு கொடுத்தனர். அதில், தெரிவித்துள்ளதாவது:
பெரம்பலுார் மாவட்டம், டி.களத்துார், கண்ணப்பாடி கிராமத்தில் குடியிருப்பு பகுதியில் ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி நவீன அரிசி ஆலை கடந்த, நான்கு ஆண்டுகளாக இயங்குகிறது. இந்த ஆலையில் இருந்து வெளியேறும் புகை மற்றும் கழிவுநீரால் குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள குடிநீர் மாசடைந்து தண்ணீரை பயன்படுத்த முடியாமல் போகிறது.
வீட்டில், காற்று வாயிலாக கறி துகள்கள் அதிகமாக பரவி வருகிறது. இதனால் குழந்தைகளுக்கும், பெரியவர்களுக்கும் உடல்நல பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. இதுகுறித்து, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் துறை அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை மனு கொடுத்ததால், அவர்கள் நேரில் வந்து ஆய்வு செய்தால் பொதுமக்களும் அதிகாரிகளும் லஞ்சம் கேட்டு மிரட்டுவதாக அரிசி ஆலை உரிமையாளர் பொய் புகார் தெரிவித்து வருகிறார்.
ஆலையை மூட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.