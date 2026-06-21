மாணவியர் விடுதிகளில் தரமற்ற உணவு வழங்குவதாக புகார்
மாணவியர் விடுதிகளில் தரமற்ற உணவு வழங்குவதாக புகார்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:01 AM
சேலம்: தமிழகத்தில், கல்வியில் பின்தங்கிய வட்டாரங்களில், கஸ்துாரிபா காந்தி பாலிகா வித்யாலயா எனும், 62 உறைவிட பள்ளிகள் தொடங்கப்பட்டன. அங்கு, பள்ளியில் இடைநின்ற மாணவியரை சேர்த்து, அருகே உள்ள அரசு பள்ளியில் படிக்க வைக்கப்படுகின்றனர்.
அதேபோல உயர்நிலை, மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவியர், குடும்ப சூழலால் படிப்பை கைவிடக்கூடாது என்பதற்காக, 44 உயர்நிலை, மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவியர் விடுதி தொடங்கப்பட்டன.
அதில் தலா, 100 மாணவியர் தங்கி, அருகே உள்ள அரசுப்பள்ளிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர். இதற்கு ஒரு மாணவிக்கு, 1,400 முதல், 1,800 ரூபாய் வரை உணவு, பராமரிப்பு நிதி என, ஒரு மையத்துக்கு, 2 லட்சம் ரூபாய் வரை ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது.
அரசு விடுதி தலைமை ஆசிரியர்கள் கூறுகையில், 'அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய் உள்ளிட்ட அனைத்தும் வெளிச்சந்தையில் வாங்கப்படுகின்றன. இதில், 'கமிஷன்' அடிக்கும் அலுவலர்களால், பாதி பணம் கூட, மாணவியருக்கு உபயோகப்படுத்துவதில்லை.
'இதனால் விடுதிகளில் உணவின் தரம், மிக மோசமாக உள்ளது. ஒதுக்கும் நிதியே குறைவாக உள்ளது. அதிலும் பாதியை, பல கட்டங்களாக, 'கமிஷன்' அடித்துவிடுகின்றனர். பள்ளி கல்வித்துறை, தனி அலுவலர்கள் நியமித்து கண்காணிக்க வேண்டும்' என்றனர்.