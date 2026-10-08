முஸ்லிம் கட்சியின் எம்.எல்.ஏ., அமைச்சர் இடையே கருத்து மோதல்: முற்றுகை தகவலால் போலீஸ் குவிப்பு
முஸ்லிம் கட்சியின் எம்.எல்.ஏ., அமைச்சர் இடையே கருத்து மோதல்: முற்றுகை தகவலால் போலீஸ் குவிப்பு
UPDATED : அக் 08, 2026 08:20 PM
ADDED : அக் 08, 2026 08:16 PM
தஞ்சாவூர்: அமைச்சர் ஷாஜகான், எம்.எல்.ஏ., ஜவாஹிருல்லா இடையே ஏற்பட்ட கருத்து மோதலை தொடர்ந்து, முற்றுகை போராட்டம் நடத்த உள்ளதாக தகவல் வெளியானதால் அமைச்சர் வீட்டில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர்.
தி.மு.க., கூட்டணியில் உள்ள, மனிதநேய மக்கள் கட்சியை சேர்ந்த எம்.எல்.ஏ., ஜவாஹிருல்லா, சமீபத்தில், திருநெல்வேலியில் பேசியபோது, ‘த.வெ.க., கூட்டணியில் உள்ள அனைத்து கட்சிக்கும், ‘சோபா’ சென்றது உண்மை. அதற்குள் என்ன இருந்தது என்பது, கடவுளுக்கு தான் வெளிச்சம்.
‘எங்கள் கட்சியின் தலைமை அலுவலகம் அருகில் உள்ள ஒரு கட்சி அலுவலகத்துக்கு, சோபா சென்றதை, எங்கள் கட்சி நிர்வாகி நேரில் பார்த்தார்,’ என முஸ்லிம் லீக் கட்சியை மறைமுகமான விமர்சித்தார்.
இதையடுத்து, முஸ்லிம் லீக் கட்சியை சேர்ந்த, தமிழக அமைச்சர் ஷாஜகான், மிகக் கடுமையாக ஜவாஹிருல்லாவை விமர்சித்தார். ஷாஜகான் கூறியதாவது:
ஜவாஹிருல்லா, மோசடி வழக்கில் தண்டனை பெற்றுள்ளார். அவரது நிழலாக உள்ள மாநில நிர்வாகிகள் சிலர், கடந்த சட்டசபை தேர்தலில், 7.50 கோடி ரூபாயை பெற்று, பங்கிட்டு கொண்டதாக தெரிகிறது.
இந்த தகவலை, அவர் சார்ந்திருக்கும் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகத்தினரே, கூறுகின்றனர். எனவே, முறைகேடுகளில் தண்டிக்கப்பட்டவரும், சொந்த கட்சியினரால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருமான, ஜவாஹிருல்லாவின் அநாகரிக பேச்சு, வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதனால், அமைச்சர் ஷாஜகான் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரித்து, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஆடுதுறையில் உள்ள அவரது வீட்டை, ஜவாஹிருல்லா ஆதரவாளர்கள் முற்றுகையிட போவதாக, போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. எனவே, ஷாஜகான் வீட்டில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர்.