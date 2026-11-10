உட்கட்சி தேர்தல் நடத்தப்படாததால் கார்கேயின் தலைவர் பதவி நீட்டிப்பு? ராகுல் மீது காங்., கோஷ்டி தலைவர்கள் அதிருப்தி
உட்கட்சி தேர்தல் நடத்தப்படாததால் கார்கேயின் தலைவர் பதவி நீட்டிப்பு? ராகுல் மீது காங்., கோஷ்டி தலைவர்கள் அதிருப்தி
ADDED : நவ 10, 2026 06:48 PM
– நமது நிருபர் –
காங்கிரஸ் கட்சியில் உட்கட்சி தேர்தல் நடத்தப்படாததால், தலைவராக மல்லிகார்ஜுன கார்கேயே, 84, தொடர வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் மீது, கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரான மல்லிகார்ஜுன கார்கேயின் பதவிக்காலம், அடுத்த ஆண்டு அக்டோபரில் நிறைவடைய உள்ளது. புதிய தலைவரை தேர்வு செய்ய, ஓராண்டுக்கு முன்பே தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியிடப்படும். ஆனால், இம்முறை இன்னமும் தேர்தல் அறிவிப்பை கட்சி மேலிடம் வெளியிடவில்லை. இதனால், கார்கேயே பதவிக்காலம் முடிந்த பின்னும், மீண்டும் தலைவராக தொடர வாய்ப்புள்ளது.
கட்சிக்குள் வேறு தலைவரை முன்னிறுத்தாமல், தற்போதைய தலைமையையே தொடர செய்ய, ராகுல் விரும்புவதாக கூறப்படுகிறது. பிரதமர் வேட்பாளராக, கட்சியினர் தன்னை விரும்புவதால், கட்சி தலைவர் பதவியை ராகுல் விரும்பவில்லை. ஆனால், தலைவர் பதவியை கைப்பற்ற, ராஜஸ்தான் முன்னாள் முதல்வர் அசோக்கெலட், கடந்த முறை தலைவர் தேர்தலில் கார்கேயை எதிர்த்து போட்டியிட்ட சசிதரூர் எம்.பி., பொதுச்செயலர் முகுல்வாஸ்னிக் போன்ற, மூத்த தலைவர்கள் விரும்புகின்றனர். அவர்கள் உட்கட்சி தேர்தல் நடத்தப்படாமல் இருப்பதால், ராகுல் மீது அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
இது குறித்து, தமிழக காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் சிலர் கூறியதாவது:
கர்நாடகாவிலிருந்து கார்கே, காங்கிரஸ் கட்சி தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். கேரளாவில் இருந்து அமைப்பு பொதுச்செயலராக, கே.சி.வேணுகோபால் தேர்வானார். கட்சியின் அதிகாரமிக்க பதவியில் இருக்கும் இருவரும், தென்மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்கள். வடமாநிலங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தரும் வகையில், அம்மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கு, கட்சியில் முக்கிய பதவி வழங்க வேண்டும் என்பது, வடமாநில காங்கிரசாரின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
ஆனால், தன்னை மீறி தலைவர் யாரும் உருவாகக்கூடாது என, ராகுல் கருதுவதால், கார்கே தலைவராக தொடரட்டும் என்று நினைக்கிறார். தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட விரும்பும் பிரியங்காவுக்கு, தேர்தல் மேலாண்மை பொறுப்பு வழங்கவும், ராகுல் விரும்புகிறார். தமிழக காங்கிரசில் சிதம்பரம், கே.எஸ்.அழகிரி, திருநாவுக்கரசர் போன்றோர், தேசிய அளவில் முக்கிய பதவிகள் வேண்டும் என, எதிர்பார்க்கின்றனர்.
கார்கேயே மீண்டும் தலைவராக நீடிக்க வேண்டும் என, செல்வப்பெருந்தகை மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் விரும்புகின்றனர். ஆனால், கார்கே தலைவராக நீடிக்க, வடமாநில தலைவர்களிடம் எதிர்ப்பு வந்தால், இடைக்காலத் தலைவர் நியமிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. கடந்த, 2019ம் ஆண்டின் லோக்சபா தேர்தலில், காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்த ராகுல், தேர்தல் தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று, தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அப்போது இடைக்கால தலைவராக சோனியா தேர்வு செய்யப்பட்டார். அதேபோல், தற்போது இடைக்கால தலைவரை தேர்வு செய்து, உட்கட்சி தேர்தலை அறிவித்து, புதிய தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கவும் வாய்ப்பு உள்ளது.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.