கூட்டணிக்கு தி.மு.க.,விடம் கையேந்தி நின்ற காங்கிரஸ்
கூட்டணிக்கு தி.மு.க.,விடம் கையேந்தி நின்ற காங்கிரஸ்
ADDED : நவ 21, 2026 11:01 PM
– நயினார் நாகேந்திரன்
தலைவர், தமிழக பா.ஜ.,
தமிழகத்திற்கு காங்கிரஸ் செய்த துரோகங்கள் குறித்து நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல், தமிழக காங்., தலைவர் ஏதேதோ பேசி சமாளிக்க பார்க்கிறார். கடந்த 2014 லோக்சபா தேர்தலில் ஒரு எம்.பி., கூட பெற முடியாமல், 4.37 சதவீத ஓட்டுகளுடன், காங்., படுதோல்வி அடைந்தது. இதனால், 2016ல் தி.மு.க., தலைமை அலுவலமான அறிவாலய வாசலில் போய் கூட்டணிக்கு கையேந்தி நின்றது தான், காங்கிரசின் அரசியல் சுய மரியாதையா?
காங்கிரஸ் ஆட்சியில், பல்வேறு வகையில் ஊழல் செய்ததை மறந்து விட்டீர்களா? இன்று, ஊழல் பணம் கட்டுக்கட்டாக பிடிபட்டு, விசாரணை அமைப்புகள் நடவடிக்கை எடுத்தால், ஏன் பதற்றம் வருகிறது? தமிழகத்திற்கு, மத்திய அரசு இதுவரை, 14 லட்சம் கோடி ரூபாய் வழங்கி உள்ளது. துாங்குவோரை எழுப்பலாம், துாங்குவது போல் நடிக்கும் உங்களை எழுப்ப முடியாது.