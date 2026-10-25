தலைமை தேர்தல் கமிஷனரை நீக்கும் வரை போராட்டம் தொடரும்: காங்., திட்டவட்டம்
தலைமை தேர்தல் கமிஷனரை நீக்கும் வரை போராட்டம் தொடரும்: காங்., திட்டவட்டம்
ADDED : அக் 25, 2026 07:35 PM
சென்னை: ‘‘தலைமைத் தேர்தல் கமிஷனரை பதவி நீக்கம் செய்யும் வரை, பார்லிமென்டிலும், உச்ச நீதிமன்றத்திலும், எங்கள் சட்டப் போராட்டம் தொடரும்,’’என, காங்., – எம்.பி., பிரவீன் சக்கரவர்த்தி தெரிவித்தார்.
சென்னை, சத்தியமூர்த்தி பவனில், நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
ஓட்டுரிமையை பாதுகாக்கவும், தேர்தல் கமிஷனின் வெளிப்படை தன்மையற்ற நடவடிக்கைகளை கண்டித்தும், ‘இண்டி’ கூட்டணியும், இளைஞர் அமைப்புகளும் டில்லியில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றன. இந்த விவகாரத்தில், மீண்டும் உச்சநீதிமன்றத்தை நாட, காங்., திட்டமிட்டுள்ளது.
கடந்த 2024, மே மாதம் நடந்த லோக்சபா தேர்தலில், மஹாராஷ்டிராவின் 48 தொகுதிகளில், ‘இண்டி’ கூட்டணி 30 இடங்களை வென்றது. அடுத்த 5 மாதங்களில் சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது. ஆனால் அதற்கு முன், வாக்காளர் பட்டியலில், திடீரென 48 லட்சம் புதியவர்கள் சேர்க்கப்பட்டனர். இது பெரும் சந்தேகத்தை எழுப்பியது.
தேர்தல் கமிஷனின் மென்பொருளை பயன்படுத்தி, போலி வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்படுவதாக ஆதாரங்களுடன் புகார் அளித்தும், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எஸ்.ஐ.ஆர்., விவகாரத்தில், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர், தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாக, குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. எனவே, தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாரை பதவி நீக்கம் செய்யும் வரை, பார்லிமென்டிலும், உச்சநீதிமன்றத்திலும், எங்கள் சட்டப் போராட்டம் தொடரும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.